Alambrados en la vera del Quequén: propietarios habían informado a Reyes el año pasado sus intenciones de preservar el lugar

26 abril, 2022 Leido: 2246

Sandro Traverso y Félix Michelli, propietarios de las tierras en las cuales el Municipio de Coronel Dorrego cuestionó la colocación de alambrados hasta la vera del Río Quequén, con la presentación de un recurso de amparo, presentaron hoy en LU 24 la copia de una carta enviada al intendente Raúl Reyes el 15 de septiembre de 2021, haciéndole saber de la situación de deterioro de la zona ribereña “a raíz de su uso como espacio público y el constante tránsito vehicular”. De esta manera, advirtieron que las autoridades municipales dorreguenses ya conocían de la preocupación de ambos por la preservación de esa zona, donde las familias de ambos han colocado más de 50 plantas y realizan constantes tareas de limpieza de los desechos (ver fotos) que suelen dejar en el lugar quienes se acercan a desarrollar actividades de pesca y recreación. “No tenemos problema en que la gente pesque, pero no queremos que ingresen vehículos porque los efectos de la erosión son visibles”, aseguraron.

Traverso y Michelli advirtieron oportunamente a Reyes, en la carta mencionada, que no corresponde considerar a la ribera del Quequén en ese tramo como camino de sirga, y aportaron un plano de la quinta en cuestión, que no incluye la traza del camino aludido. “Si nos remitimos a la ley 26994 del Código Civil y Comercial en el nuevo artículo 1974, estos tipos de ríos, y en particular el que estamos hablando, no posee camino de sirga, por ser un río que no es navegable, esto quiere decir que no hay conexión fluvial entre pueblos o ciudades, en los cuales exista transporte diario comercial. O sea que no se tiene el requerimiento de que una embarcación comercial tenga la necesidad de arribar, en caso de urgencia, a la orilla”, dice el texto.

“En la actualidad, este lugar, es utilizado como espacio público, permitiendo la entrada continua de vehículos , los cuales fueron deteriorando el terreno y por el continuo tránsito, ha bajado el nivel del mismo. Además, de la existencia de reiteradas fogatas y acampes en espacios prohibidos, lo que conlleva a la peligrosidad para ese espacio natural. Junto con esto, observamos el inexistente mantenimiento por parte de la Municipalidad (ya que lo utilizan como espacio público), por ende, estamos ante algo muy particular.

Nuestra propuesta es ceder el espacio de 15 metros desde la orilla del rio, para ser utilizado por el turismo, en la pesca y la recreación. Por considerar que la gente tiene eI hábito de dirigirse al lugar para el relax y el esparcimiento.

Si consideramos que hasta el momento, se ha usado como turístico, por el hecho que se colocaron luces, carteles y depósitos de residuos por parte del Municipio. Por todo esto, lo que pedimos, es que la Municipalidad de Coronel Dorrego se haga responsable ante alguna eventualidad civil que surja en el lugar, mantenimiento, relleno y cuidado de avance del rio, etc.”, concluye la nota, presentada como se indicó, en septiembre del año pasado.

