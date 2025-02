Alan Arias trabaja en una obra para homenajear a los caídos en Malvinas

21 febrero, 2025

El artista Alan Arias se encuentra trabajando en un monumento para homenajear a lo soldados caídos en Malvinas, el que se inaugurará el 2 de abril, en Cascallares.

Arias habló este viernes con LU 24 para dar a conocer aspectos de su obra, y dijo que “hace tres meses que me vio el delegado de Cascallares con la idea de tener una obra mía en mi pueblo, lo que me da mucho orgullo, porque me parece que es un desafío comprometerse con una causa como la de Malvinas sin olvidar el contexto, es más federal y nos abarca a todos”.

Hice un proyecto para el delegado, lo aprobaron en el municipio y empecé a trabajar, hice muchos dibujos, pero luego al llegar a la materia, al hierro modifica un poco lo que uno tiene pensado en un comienzo, ya que el material tiene una morfología distinta y esa morfología me termina convenciendo y se producen algunas modificaciones, por alguna pieza en especial”.

La obra mide 1,70 de alto por 2,50 de largo u 1 metro de ancho, es un mástil que tiene una bandera flameando desde la tierra con las Islas Malvinas y el sol argentino y tiene gaviotas, aves que simbolizan a los soldados caídos”, describió.

“Estoy en un 50% de obra, y el 2 de abril va a ser inaugurada en Cascallares, lo que para mí es muy importante”, dijo.

En la Fiesta del Trigo

Una obra de Alan fue seleccionada en el Salón Provincial Mariquita Sand en la disciplina escultura. El artista se mostró “muy contento por estar , me gusta estar presente, participar” y dijo a su vez “también estoy terminando la obra de CELTA, la del Crematorio que estoy restaurando y el trabajo de Malvinas también me lleva un montón”.

Agradecimientos y proyectos para Cascallares

“Agradezco a Korronte por el aporte para la obra de Malvinas y también a otras empresas privadas, que están adheridas como sponsors al proyecto: va a ser mi primera vez en el pueblo; no será la última tengo muchos proyectos como el monumento al Zorro, a la madre, son regalos que les quiero hacer al pueblo y también pensando en convocar al turismo, ya que se le generará movimiento al pueblo entrar desde la ruta 3 hasta el pueblo; me encantaría que a futuro se genere un circuito en tal sentido”, concluyó.

