Alan García Desperés se recibió de médico “en casa” pero igual ligó harina y huevos

5 mayo, 2020 Leido: 118

Alan García Desperés es un joven tresarroyense que se recibió de médico, en plena pandemia, de manera virtual.

Así rindió la última materia que le quedaba de una carrera que cursó en Buenos Aires. “Me quedaban cuatro días para rendirla en forma presencial, Dermatología, y me avisaron que el examen se cancelaba y no se sabía cuándo me lo iban a tomar. Me vine para Tres Arroyos y se decretó la cuarentena, así que me tuve que quedar acá”, contó.

Finalmente, dos dermatólogos le tomaron el examen por Zoom. “Me hicieron preguntas como si estuviera frente a ellos, y lo bueno es que esta materia se podía rendir así porque solo incluía conceptos teóricos. Igual tuve ansiedad, me temblaron un poco las piernas”, contó. Después de 25 minutos le dijeron que “ponga cara de recibido”, y aprobó con 7.

“Di el examen con público, porque estaba en mi casa y puse cuatro sillas del otro lado de la pantalla para mi familia. Tardé en caer al principio, pero con el paso de los días me di cuenta que finalmente se había cumplido el sueño que me llevó siete años de estudios”, aseguró.

Aun recibido virtualmente, igual fue “agasajado” con harina y huevos por sus allegados, con los que después compartió una pequeña cena. Ahora tiene pendiente elegir entre Terapia Intensiva y Anestesiología.

