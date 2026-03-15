Alba Café abrirá sus puertas frente a Plaza Italia

15 marzo, 2026 4.937

En la esquina de Roca y Mitre, frente a Plaza Italia, comenzará a funcionar en los próximos meses Alba Café, una nueva propuesta gastronómica que busca sumar un espacio diferente a la ciudad.

El emprendimiento combinará café de especialidad con un entorno sereno, pensado para quienes buscan hacer una pausa en la rutina diaria. La iniciativa apunta a ofrecer un ámbito cómodo tanto para reuniones con amigos como para encuentros familiares o momentos de trabajo en un clima relajado.

Con una identidad vinculada al ritmo lento y al disfrute del buen café, Alba Café se prepara para abrir sus puertas y convertirse en un nuevo punto de encuentro en ese tradicional sector de la ciudad.

Volver