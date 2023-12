Alberto Antón: “Fue realmente una verdadera tragedia lo que nos ha pasado”

18 diciembre, 2023

El vicepresidente del Club Bahiense del Norte, Alberto Antón, dialogó con LU 24 en el medio de las medidas periciales que lleva adelante la fiscalía para determinar la causa del suceso que costó 13 vidas el sábado por la noche, cuando el temporal atravesó la ciudad de Bahía Blanca, y por efecto del mismo derribó una pared en el fondo de una de las canchas de básquet que posee la entidad.

“Fue una verdadera tragedia lo que nos ha pasado; estamos asimilando, y tratando de llevar adelante lo más importante, todavía no tenemos acceso a algunos lugares del club, estamos esperando que nos autorice; en estos momentos está el fiscal y un grupo de personas especializadas”, dijo.

Al describir las instalaciones del club, Antón sostuvo que “nosotros tenemos dos áreas, la cancha 1 que es la principal, y después atrás hay dos canchas más, atravesadas, que se usan como pista de patín; en el fondo, que es el que se cayó y debe medir unos 30 metros por 10 de alto, se cayó arriba de una tribuna, y justo dio la casualidad que iba a comenzar un festival de patín, y la gente que fue temprano, unos 30, se ubicaron en mitad de la tribuna, y fueron justo los que resultaron trágicamente involucrados”.

“Yo en el aspecto legal no puedo opinar, lo que sí esto fue una consecuencia del temporal como pasó en otros lugares como se llevó la cancha lateral de Estudiantes, de Nacional y de Puerto Comercial, la parte legal no la sé”, argumentó.

“El festival es un show anual que organiza el club; en esa tribuna caben unas 300 personas y tuvimos la fortuna que cinco minutos antes estaban ensayando porque venían clubes de otros lugares; como es de rutina, el profe los retiró hacia los vestuarios y por suerte los pudimos evacuar”, expresó y dijo asimismo que “son varios shows de patín que se hacen, hay otros clubes que también los realizan, incluso ha venido a participar Huracán de Tres Arroyos, esto en diciembre es como un broche final de la actividad”.

“Son frecuentes los avisos meteorológicos; nosotros hace un año y pico tuvimos algo parecido y lo suspendimos, porque el alerta era rojo; esto era una alerta naranja, esta es la primera vez que pasa algo porque generalmente cuando hay alertas, éstas no suceden”, finalizó.

