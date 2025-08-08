Alberto Deramo presentó el libro “Tres Arroyos sobre ruedas”

Este viernes con un buen marco de público, en las instalaciones del Museo del Automovilismo del club Quilmes, Alberto Deramo presentó su libro “ Tres Arroyos sobre ruedas”, publicado por la Editorial Caravana.

El libro cuenta la historia del automovilismo en Tres Arroyos con la llegada del primer auto a la ciudad en el año 1904 pasando por las famosas vueltas de Tres Arroyos organizada por el Club Quilmes donde corrieron, además de los pilotos locales, Oscar y Juan Gálvez, los hermanos Emiliozzi y Fangio, hasta hoy.

En la presentación estuvieron presentes el intendente municipal Pablo Garate, Facundo Liébana, director de deportes, Martín Rodríguez Blanco, director de Cultura, Ángel Perri, Presidente del Moto Club, Horacio Trillo, Presidente del Club Quilmes, y Mariana Fernández y Diego Slagter, titulares de Editorial Caravana y el hijo de Alberto Deramo.

El acto comenzó con la palabra de Carlos Castelli, integrante de la subcomisión del Museo del Automovilismo del Club Quilmes, luego brindaron unas palabras el Intendente Pablo Garate, Diego Slagter y luego dio su testimonio Alberto Deramo, contando algunos aspectos del libro y anécdotas del Automovilismo de Tres Arroyos.

Al finalizar el acto estuvo firmando ejemplares a los presentes.

El libro que ya está a la venta. Se podrá adquirir en Editorial Caravana y la semana próxima en todas las librerías de la ciudad, Tendrá un valor de 35.000 pesos.

