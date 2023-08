Alberto Dibbern: “Crear una Universidad no es soplar y hacer botellas”

28 agosto, 2023



Alberto Dibbern, de amplio currículum en materia de educación, y ex rector de la Universidad Nacional de La Plata, habló con LU 24 este lunes por la mañana de los pasos previos que se tienen que llevar a cabo Tres Arroyos para poder tener una Universidad. Sobre esto, detalló la posibilidad de una recategorización del CRESTA y dónde hay que poner el foco educativo.

En este aspecto, es importante destacar que una universidad se crea por ley y ante esto, Dibbern, que comentó: “esto se hace por la voluntad del Congreso de la Nación, si hay un común acuerdo estamos cerca. Hoy por hoy están por tratarse ocho proyectos nuevos de universidades nacionales. Pero, de todos modos, creo que Tres Arroyos tiene que pensar con otras alternativas viables, factibles, que jerarquizarían la oferta de educación superior y esto como paso previo. Crear una universidad es complejo, no es soplar y hacer botellas”

Y agregó: “la base no es mala, pero creo que hay posibilidades de mejorarla. Por decir un ejemplo, desde el 2012 hay una resolución ministerial donde se crean los Centros Regionales de Educación Superior, que están financiados por el Estado. Hoy conozco dos, y el municipio aporta la parte física y un poco más, mientras que el Estado Nacional hace el resto como el caso de los salarios o el funcionamiento. Yo creo que no ha habido o no han sabido cómo llegar al Ministerio de Educación para plantear tener esto donde participen activamente universidades de la región que tengan ofertas relacionadas con las necesidades productivas y sociales de la ciudad y de también lo que es su zona de influencia que tiene la ciudad.”

“Es la alternativa previa, hay que crear un músculo mayor para crear una universidad en una ciudad. Cuando se crea, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, hay una masa crítica de recursos humanos que están a pocos kilómetros de las universidades. Al estar un poco lejos, como 200 kilómetros o 500km y vas tenes que trabajar de modo permanente con docentes visitantes, que es difícil”. Enfatizó Dibbern.

“El CRESTA requiere una recategorización”

Por el lado del CRESTA, Dibbern opinó: “requiere una recategorización, no con el rango de universidades que hay sino como Centro Regional de Educación Superior y no de dependencia municipal, sino que tenga vínculo con la Universidad del Sur, la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo y así depender del gobierno nacional.” Y remarcó: “hay que encontrar otra oferta de mayor actividad en la formación docente y su mejoramiento, articulando en centro regional con los institutos terciarios. La formación docente es fundamental para mejor la educación, en Argentina no nos hemos superados en eso.”

Finalmente, concluyó sobre estos procesos y dijo: “Son procesos largos y hay que atenderlos lentamente, saludo lo que el municipio ha hecho con todo en la Ruta 3, pero hay que llenarlo con actividades que den impacto en los productivo, en la calidad de vida y que le den una oportunidad a los jóvenes. Se viene un mundo muy competitivo, por lo que hay que cada vez más oportunidades.”

