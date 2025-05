Alberto Dibbern: “el proyecto de la Universidad implica un nuevo Tres Arroyos”

“El proyecto de la Universidad de Tres Arroyos es una posibilidad que si se logra implica un nuevo desarrollo del distrito y la región ante la imposibilidad de traslado de algunos alumnos a las universidades que tenemos en la zona; pasó con Tandil, que había perdido la industria metalúrgica y se convirtió en un polo universitario en el desarrollo de la ciencia”, dijo a LU24 el Dr. Alberto Dibbern quien fuera Secretario de Políticas Universitarias a nivel nacional, y se encuentra convocado por el intendente Pablo Garate para desarrollar el proyecto de la Universidad de Tres Arroyos.

“Estamos trabajando con Valeria Guido, el Dr. Pegue y Patricio Ferrario para que podamos presentar el proyecto en unos meses en el Congreso de la Nación: los problemas que tiene una universidad cuando se la crea en un universo de 250 mil habitantes, se debe tener en cuenta la complejidad, ya que la universidad tiene una estructura tradicional por lo que la propuesta para Tres Arroyos se verá a partir de la necesidad de los sectores productivos y sociales”, explicó.

“Uno no puede tener una oferta educativa de una macro universidad, como Córdoba, la UBA o La Plata, por lo que hay que ver qué carreras interesan para el futuro de la región: personalmente creo que una d del interior no puede tener, por ejemplo, una carrera de astronomía, por lo que, cuando uno empieza de a poco, tiene que ver como será el desarrollo que se le quiere dar a la entidad educativa: hay que tener recurso académico, y no es cualquier profesional que pueda hacerse cargo del dictado de clases, , porque hay especificidades, contenidos, en cualquier carrera, pero debe integrando los recursos humanos, al principio convocando a profesores de universidades vecinas y luego formando los propios recursos a través de maestrías o doctorados”, referenció Dibbern.

“Es todo un proceso para que la Universidad tenga su propio equipo. Yo por ejemplo, en 1977 iba a Tandil desde La Plata para dictar clases, porque no había profesores residentes en esa ciudad y con el tiempo Tandil tuvo una política de formación de recursos humanos hasta tener un cuerpo académico propio salido de sus propios egresados, prueba de ello es nuestro convecino Carlos Lanusse”, graficó.

El proyecto Tres Arroyos

“Ahora estamos en este proyecto nuestro, fundamentándolo con varias cosas que uno tiene que ir poniendo, para finalizar con el proyecto propio que permita concluir con la creación de la Universidad, cuya ley debe pasar por el Congreso y luego ser aprobada por el Gobierno. Hubo universidades como la Nacional del Delta o la de Río Tercero que esperaron un año para comenzar luego de la sanción de la ley”, manifestó.

“Tres Arroyos tuvo tres rectores salidos del ex Colegio Nacional, lo que demuestra la calidad profesional de sus docentes, y una de las cosas que vamos a dejar en el proyecto es el fuerte vínculo con las enseñanzas anteriores y la propia Universidad, con la idea de poder articular previamente con jóvenes de los últimos años, para que tengan, fuera de horario escolar, compensaciones para materias difíciles como química, matemática o física, con talleres con docentes universitarios y de esa manera tratar que el paso no sea tan traumático”, dijo.

“Yo tengo mucha experiencia, pero veo que ahora se ha implementado un plan de tutores, jóvenes de años superiores para apoyar a quienes recién comenzaban; creo que la Universidad debe tener elementos con sus propios saberes, y si tenemos un joven de 22 años con un tutor, creo que no es bueno, creo que el joven debe esforzarse: en mi época no había teléfono, no teníamos televisión, y creo que el joven tiene que entender que estudiar es un esfuerzo, sentarse frente a los libros por más que hoy haya más tecnología; yo considero un error que los chicos se vayan a vivir solos y creo que se debe convivir en un departamento compartiendo lo que se recibe, a nosotros nos llegaba una caja con noticias y alimentos; yo lo viví así, lo disfruté muchísimo y por ahí, hoy no sucede lo mismo”, describió.

“Esperemos tener pronto un corte de cinta”

Finalmente, Alberto Dibbern agregó: “Me parece que en caso de tener la Universidad debe ser innovadora, con tecnología, con una virtualidad que hoy se considera enseñanza presencial, hay muchas cosas para pensar y aprovechar; nosotros elaboraremos el proyecto, el intendente se encargará de presentarlo a los diputados. Esperemos tener pronto “un corte de cinta”.

