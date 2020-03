Alberto Fernández anunció el “aislamiento social preventivo” obligatorio hasta el 31 de marzo en todo el país

19 marzo, 2020 Leido: 554

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta noche el “asilamiento social obligatorio”, es decir, una cuarentena total al estilo de las que tomaron Italia o España. “Seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles porque el riesgo en el que pone al otro es muy grande”, argumentó.



“Después de tener una reunión con los gobernadores, les conté que hemos tomado la decisión del gobierno nacional de dictar un DNU. Todos los argentinos, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio”, señaló.

“Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su domicilio. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora, tratando de que los efectos sobre la economía sean lo menos dañinos posible”, agregó.

“Es una semana corta la que viene y hemos decidido prologar esta medida que se inicia a las 0 de mañana hasta las 24 horas del 31 de marzo. El 31 de marzo se adelanta el Día de Malvinas y el 30 se declara feriado puente, para que nos quedemos en nuestras casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona”, detalló.

“Hay situaciones permitidas: todas las personas deberán permanecer en sus hogares y podrán salir para hacer lo necesario para seguir viviendo, van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a supermercados, a almacenes, a ferreterías, farmacias que permanecerán abiertas”.

“Pero entiéndase bien que desde las 00:00 la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y el que no pueda explicar qué está haciendo en la calle será sometido a las sanciones que el código penal prevé”, completó.

“Le he pedido a todos los gobernadores la máxima severidad. Quiero decirles a todos que vamos a ser muy severos con quienes no respeten el aislamiento. La democracia nos lo exige”, advirtió.

“La economía sin dudas se va a ralentizar, en esa lentitud vamos a tener menor actividad, menor recaudación y problemas fiscales que resolver. Hay un sector de la economía que hasta ahora no hemos atendido adecuadamente, que es el de la informalidad, los monotributistas, y vamos a estar dictando normas que alivien este momento para todos ellos”, analizó.

Quedan exceptuados de la medida los trabajadores del rubro alimenticio, farmacológico, petrolero, otros servicios esenciales y prensa.

Fuente: Infocielo y Telám.

Foto: Telám.

Volver