Alberto Fernández anunció nuevas medidas para frenar los contagios de coronavirus

7 abril, 2021 Leido: 399

El presidente de la Nación Alberto Fernández anunció este miércoles, desde la Quinta de Olivos, una serie de nuevas restricciones para intentar contener la segunda ola de coronavirus en Argentina.

Entre las medidas quedan suspendidos los “viajes grupales” y que en las zonas de mayor riesgo se restringirá la circulación nocturna desde las 0 hasta las 6 horas.



Además, también señaló que se vedarán las reuniones al aire libre para más de 20 personas, los bingos y discotecas permanecerán cerrados y los bares y restaurantes deberán cerrar su actividad a las 23.

“No me gusta que se haga política con la pandemia”

“No me gusta que se haga política con la pandemia”, lamentó el mandatario, quien continúa en aislamiento tras ser positivo de Covid-19. En un mensaje grabado, explicó que “sólo en los últimos 7 días, los casos aumentaron un 36% en todo el país y un 53% en el AMBA”.

En este marco, el Presidente ratificó que “la Argentina ha entrado en la segunda ola”, y avisó: “En estos meses queremos cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas”.

“Hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzaran a zonas con mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario”, anunció Alberto Fernández, antes de detallar la batería de restricciones que comenzarán a regir desde este viernes.

“Como Presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”, insistió el mandatario.

Por último, Alberto Fernández, concluyó: “Unidos y unidas, redoblaremos los cuidados y la vacunación en los próximos meses”.

Los principales puntos del nuevo DNU

-Se suspenden para todo el país los viajes grupales de Egresados y Egresadas, de Estudio y de Grupos Turísticos.

– En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.

– En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además las siguientes medidas.

a. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares.

b. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

c. Se suspenden actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.

d. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

e. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23hs.

f. Se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

– Específicamente, en el AMBA sólo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

– Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril hasta el 30 de abril. El Gobierno Nacional evaluará cuidadosamente la correcta implementación de las medidas.

Volver