Alberto Fernández anunció obras en 5 provincias y aseguró que seguirá “dialogando”

El presidente Alberto Fernández encabezó a través de una videoconferencia el acto de reactivación de obras públicas y la puesta en marcha de nuevos trabajos para las provincias de Chubut, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe y Tierra del Fuego, por una inversión de 31 mil millones de pesos. “Quiero que la Argentina sea un país más igualitario, federal, que crezca no en la concentración de unos pocos sino en la felicidad de millones” expresó el mandatario desde la residencia de Olivos, y enfatizó: “Vamos a seguir dialogando porque ningún diálogo se rompe”.

El jefe de Estado remarcó que “una Argentina solidaria se construye y se integra allí donde los recursos que abundan se distribuyen de otro modo para aquellos que los están necesitando” y apuntó: “Allí donde la desigualdad aparece y la marginalidad asoma, deben aparecer acciones que igualen y políticas que abracen”.

“Las políticas que tomamos no son en perjuicio de nadie, sino en favor de la gente, dictadas en favor de las mayorías argentinas que están dispersas en todo el país”, destacó el mandatario y afirmó: “Esos argentinos necesitan de esos recursos y del auxilio del Estado nacional para poder crecer y avanzar”.

En el marco de la celebración por el Día del Maestro en Argentina, el Presidente expresó: “En medio de la pandemia que tantas dificultades nos ha traído, no quiero dejar de recordar a los maestros y darles las gracias desde lo más profundo de mi afecto, porque sé que han estado siempre educando a la distancia, han estado cerca de los chicos, han dado alimentos donde hizo falta, y siempre están”.

Durante el acto, el jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y del Interior, Eduardo de Pedro; la directora de Relaciones Institucionales de Obras Públicas, María Pía Vallarino; y se comunicó con los gobernadores de Chubut, Mariano Arcioni; Santa Fe, Omar Perotti; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Tucumán, Juan Manzur; y Buenos Aires, Axel Kicillof.

El Presidente explicó: “Nosotros somos un Gobierno nacional de un país federal que a lo largo de los años se construyó de un modo muy desigual, muy poco equitativo y muy poco equilibrado”, y definió: “No hay una Argentina central y una Argentina periférica, y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es el de integrar la Argentina de la mejor manera posible”.

Al tiempo que recordó: “Venimos de un tiempo difícil donde se dilapidó mucho dinero, donde nos endeudamos y ese dinero desapareció. No es que nos endeudamos para producir sino para que la picardía hiciera que ese dinero desapareciera de las arcas del Estado y no beneficiara a ninguno de los argentinos representados por los gobernadores”.

Las obras que se llevarán a cabo en las cinco provincias requerirán una inversión de 31.047 millones de pesos para la reactivación de obras y la realización de nuevos trabajos. A su vez, el Ministerio de Obras Públicas planifica una inversión total de 229.383 millones de pesos, a mediano y largo plazo, en esas jurisdicciones.

Federalismo con acciones

Por su parte, el ministro Katopodis subrayó: “Estamos concretando obras durante la pandemia en 19 de las 24 provincias de nuestro país. Y ese federalismo no se declama, se realiza con acciones, con decisiones concretas todos los días, que es lo que hace este Gobierno construyendo una Argentina más justa”.

Luego, el titular de la cartera del Interior expresó: “Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino. Las decisiones que se toman en pos del federalismo no son un discurso, no son frases hechas, son decisiones que tienen que ver con la redistribución de los recursos que quizá en una época se administraron de manera centralista y hoy se van a administrar de manera justa, equitativa y solidaria”.

A su turno, el gobernador Arcioni señaló que “estas obras eran muy esperadas por la provincia, y hoy son una realidad. Estas son obras fundamentales para el desarrollo de Chubut” y agradeció al Presidente y el gabinete nacional “por el acompañamiento y la visión sobre el futuro viendo cuáles van a ser las medidas pospandemia que vamos a tener”.

En esa provincia, se reactivará la obra de multitrocha de la Ruta Nacional 3, entre Puerto Madryn y Trelew, por una inversión de 1.962 millones de pesos, que beneficiarán a 6.700 vehículos que circulan por allí diariamente, además de generar 100 empleos directos. Además, se ejecutarán 16 nuevas obras de agua y saneamiento en 14 localidades, por una inversión de 2.414 millones.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, acompañado por el intendente de la ciudad capital, Emilio Jatón, explicó que “las obras retomadas tienen ritmo, y confiamos en el ritmo de todos estos trabajos que se pusieron en marcha aun en pandemia”. Asimismo, destacó: “Estas son las cosas que nos entusiasman en este contexto de pandemia porque así consolidamos una Argentina más federal”.

A su vez, Jatón agradeció al Presidente por “poner la mirada en Santa Fe y por el trabajo conjunto para que estas obras volvieran a funcionar, y que hoy están dando sus frutos en nuestra ciudad”.

En Santa Fe se encuentra en ejecución el Plan Director de Desagües Pluviales y Colector Principal Espora, por una inversión de 377 millones de pesos, que beneficiará a un total de 15 mil habitantes, y que fue reactivado en agosto. Las obras permitirán realizar el control de inundaciones y evacuar los excesos pluviales provenientes de distintos barrios por un canal a cielo abierto hasta el Lago Reservorio N°3.

A su turno, el gobernador de Tierra del Fuego expresó: “El Presidente se comprometió a trabajar con los 24 gobernadores y así lo ha hecho con muchísimo respeto” desde su asunción, y destacó: “Esa mirada federal se vio puesta en la distribución de recursos durante la pandemia y en estos planes de obras para cada provincia. Y eso queremos agradecérselo en nombre del pueblo fueguino”.

Las obras

Durante el acto, se realizó la firma de convenios por siete nuevas obras de agua y saneamiento, por una inversión de 2.379 millones de pesos, que beneficiarán a 280 mil personas de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Los trabajos generarán 400 puestos de trabajo directos.

A continuación, Manzur destacó que las obras en ejecución en Tucumán muestran una “Argentina en marcha, una Argentina en obra, que mira hacia adelante y que busca un futuro mejor”, al tiempo que afirmó: “Tenemos mucho entusiasmo y alegría porque vemos que nos estamos poniendo de pie, con un Riesgo País que dejó el gobierno de Macri que bajó a la mitad. Esa es la Argentina que queríamos, previsible, sustentable, federal, y que mira hacia adelante”.

Como parte de los acuerdos firmados, en Tucumán se llevarán a cabo la rehabilitación de la Ruta Nacional 157 y el empalme con la Ruta Provincial 329, que requerirán una inversión de 1.693 millones y contarán con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas obras beneficiarán a 3.650 vehículos a diario y generarán 150 empleos directos.

Por último, desde el municipio de Ezeiza, se puso en contacto con el mandatario el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien estuvo acompañado por el intendente local, Gastón Granados; y los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza; y Cañuelas, Marisa Fassi.

Desde allí, Kicillof expresó: “Esta es una obra central para la Provincia, y es importantísima no solo por la inversión y el proyecto histórico, no solo porque el gobierno anterior paró las obras con mucho marketing y poco resultado, sino porque le va a cambiar la vida a muchísima gente” y aseguró: “Esto significa saldar una deuda histórica, y lo estamos haciendo en medio de una pandemia para que la Argentina y la Provincia sigan funcionando y podamos tener el despegue con el que soñamos”.

Las obras que se llevarán a cabo en Buenos Aires incluyen la extensión de la Autopista Presidente Perón-Camino del Buen Ayre, que comprende 83 km desde el Acceso Oeste hasta la Autovía Ruta Provincial 2. Las mismas requerirán una inversión de 22.227 millones de pesos y beneficiarán a 50 mil vehículos que circulan diariamente por el lugar. También se realizará la ejecución de 76 nuevas obras de agua y saneamiento por 4.258 millones en 46 localidades.

