Alberto Fernández anunció que el AMBA vuelve al aislamiento estricto hasta el 17 de julio

26 junio, 2020 Leido: 552

El presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron un regreso a la Fase 1 de aislamiento obligatorio en el AMBA hasta el 17 de julio y lanzaron un paquete de medidas económicas para asistir a millones de argentinos.



Al inicio del mensaje, Fernández aseguró que por la pandemia el mundo atraviesa la crisis económica más grave desde 1880, según datos del Banco Mundial. “Y no habla de la Argentina, sino del mundo”, dijo en la presentación de la cuarentena más estricta.

“Como aumentó la circulación humana, se profundiza la circulación del virus y se hace más fácil el contagio. Sabíamos que íbamos a tenerlo focalizado en los centros urbanos y que había un riesgo muy claro en la Ciudad y el Conurbano. Hemos observado allí un crecimiento exponencial de los casos: casi 97% ocurren en el AMBA y en los últimos 20 días aumentó la velocidad de contagios, es llamativo en el AMBA aumentaron 147% y los fallecidos un 95%. Esto era algo que sabíamos que iba a pasar y estamos preparados para hacerle frente”, analizó el mandatario.

Luego, Fernández aseguró que la caída económica golpeó a todos los países y aclaró que “el problema económico no es la cuarentena, sino la pandemia y eso afecta a todos por igual”. Según dijo, la incidencia de la cuarentena se refleja en la cantidad de muertos, y la Argentina tiene muchos menos que otros países.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en la Argentina se registraron hasta el momento 52.457 casos positivos de coronavirus y 1.150 muertos. Pero además, se informó que creció 29% el uso de las camas de terapia intensiva en la última semana.

El jefe de Estado reveló que a nivel nacional se utilizan 472 camas hospitalarias de terapia intensiva, de las cuales 424 son del AMBA. “Hoy tenemos una ocupación de 54,1% en el AMBA 50% en la provincia y 56,2% en la Ciudad”, afirmó.

“Es una situación muy preocupante para no hacer nada y que los contagios sigan creciendo, y las camas se sigan ocupado. El cuidado de la salud es los más importante”, enfatizó, y agregó que con estas nuevas medidas se busca preservar a los ciudadanos del AMBA.

“Se volverá a cerrar el aérea metropolitana para que la circulación disminuya drásticamente, y así reduciremos los contagios, y desaceleremos la ocupación de camas y mientras tanto, desocuparemos camas de gente que ahora está en terapia”, anunció, y detalló:

– Desde el lunes a las cero horas solo podrán transitar los trabajadores de los 24 servicios esenciales.

– Todos los que trabajen en servicios esenciales como salud, energía, medicamentos y algunas industrias deberán renovar la autorización para circular.

– Del 1 al 17 de julio vamos a pedirle a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan a buscar provisiones si hacen falta para la vida cotidiana.

– Vamos a frenar la asistencia al empleo público en los tres gobiernos (Nación, Ciudad y Provincia) y vamos a invitar a hacerlo a los otros dos poderes (Judicial y Legislativo).

“Sabemos que estas decisiones tiene consecuencias económicas, escucho a los que tiene problemas como los comercios, independientes, autónomos y tratamos de socorrerlos a todos. El apoyo que dio el Estado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI”, subrayó.

En este marco, anunció la extensión de los ATP para los salarios de julio y agosto y nuevos pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Además, se renovarán las líneas de créditos para monotributistas y autónomos a tasa cero de hasta $150.000.

