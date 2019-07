Alberto Fernández: “lo más importante de esta unidad es que sabemos a quiénes debemos defender”

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que la propuesta política que encabeza contiene a “la nueva generación”, destacó las figuras del precandidato a gobernador Axel Kicillof y del precandidato a diputado nacional Sergio Massa. Y aseguró que en las próximas elecciones nacionales, los argentinos y argentinas elegirán: “Entre los que endeudan a la Argentina y los que lo desendeudamos. Si quieren más ajuste, no me voten a mí”.

“La disyuntiva no es entre el futuro y el pasado. Ellos son el pasado. En cuatro años destruyeron todo. Ahora dicen que son el cambio, el cambio de ellos mismos. La opción no es entre el pasado y el futuro, la opción es entre los que endeudan a la Argentina y los que la desendeudamos. Nosotros estamos para volver recuperar la dignidad como país y sacarnos de encima la tremenda mochila que nos han puesto sobre nuestras espaldas”, afirmó Fernández durante el acto que se realizó en el Club Talleres, en Mar del Plata.

Fernández destacó la importancia de transitar un camino de unidad y pidió: “No dejemos que vuelvan a dividirnos. Lo más importante de esta unidad es que nosotros sabemos a quienes hay que defender”.

“Si lo que quieren es que en la Argentina haya más ajuste no me voten; si quieren reforma laboral, no me voten a mí; si quieren seguir castigando la educación pública, no me voten a mí; y si quieren la salud privatizada y que las vacunas no lleguen a los chicos, tampoco me voten a mí”, remarcó Fernández.

Además, destacó las figuras de los dirigentes políticos más jóvenes: "Axel es un hombre honesto moral e intelectualmente y por eso merece ser el gobernador de Buenos Aires. Es otro chiquito que es un gigante, que tiene un enorme futuro. Cuando me dicen lo criticabas antes, lo critiqué y en algunas cosas todavía no estamos de acuerdo. Pero es un hombre enorme que merece gobernar esta provincia. Acá hay una nueva generación política para la Argentina. Todos unidos nos permite acercar y poner a los mejores”.

“Mañana vamos a Necochea y ahí se va a sumar Sergio. Sergio fue el último que lo entendió, lo entendió y hay que agradecérselo. Sergio es parte de esta generación nueva que tiene mucho para darle a la Argentina y se ha preparado para presidir la Argentina como pocos en esa generación", agregó Fernández.

Antes de darle la palabra a Alberto Fernández, el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que en cada lugar que visita ve “cómo golpea a los bonaerenses la política económica de Macri y la gobernadora Vidal” y sostuvo que “con la ‘revolución de la alegría’ hicieron una fiesta para pocos”. Insistió: “La gobernadora Vidal está muy cerca de Macri pero está lejos del comercio, de la industria, de la producción y de los y las bonaerenses”.

El acto fue abierto por el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús, quien dijo que la “Argentina está en una situación deplorable” y luego la precandidata a intendenta de Mar del Plata, Fernanda Raverta, afirmó: “En Mar del Plata la venimos pasando mal porque los chicos no pueden cumplir la jornada escolar por el frío, porque somos la ciudad con más desempleo de la Argentina, y porque hoy es difícil ver un norte en esta ciudad y, por eso, hemos decidido construir una alternativa política, porque no queremos acostumbrarnos al hambre de nuestros chicos ni a las escuelas sin luz y sin gas”.

“Hemos decidido construir una esperanza en Mar del Plata. Hemos decidido repensar el puerto de Mar del Plata, que es el principal puerto pesquero del país pero hay ocho mil trabajadores y trabajadores que no tienen trabajo en el puerto. También decidimos recuperar la industria textil”, agregó Raverta.

Por su parte, la precandidata a vicegobernadora Verónica Magario le pidió a los marplatenses “que cambien la ciudad, donde no hay producción, donde las escuelas están cerradas, donde el sistema de salud está deteriorado” y los convocó a “volver a mirar con esperanza porque esto sucede porque la gobernadora María Eugenia Vidal deterioró la provincia más grande del país”.

Fernández llegó al predio del club, ubicado en la zona portuaria, acompañado por Kicillof, Magario, Raverta y los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), entre otros. Junto a ella había participado de varias actividades de campaña, que incluyeron una conferencia de prensa, una visita al Parque Industrial General Savio y una reunión con empresarios del sector turístico en el histórico Torreón del Monje.

Por la mañana, en la primera actividad, Fernández compartió la conferencia de prensa con al diputado Facundo Moyano y Raverta y, en referencia a ellos, destacó la necesidad de que “una nueva dirigencia florezca en la Argentina”. Insistió: “Fernanda es alguien a quien valoro mucho porque pudo unir a todos para estar juntos y para enfrentar el futuro”.