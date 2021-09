Alberto Fernández puso en marcha 25 obras: “Es la hora de corregir las cosas que hicimos mal”

14 septiembre, 2021 Leido: 13

El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que “es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que está bien”, hacer lo que se debió postergar por la pandemia y “corregir lo que se hizo mal”, al poner en marcha 25 obras públicas en 15 provincias, en un acto que encabezó desde el partido bonaerense de Almirante Brown.



“Ahora, que ese tiempo de pandemia está pasando gracias a un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso, es hora de seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, de hacer lo que se tuvo que postergar por la pandemia y de corregir las cosas que hicimos mal”, sostuvo el Presidente.

“Es la hora de corregir las cosas que hicimos mal”, afirmó Fernández al poner en marcha 25 obras

En esa línea, manifestó: “Nosotros valoramos mucho la democracia y por eso escuchamos la voz del pueblo y por eso no voy a esperar ni un día para seguir trabajando y ayer ya enviamos al Congreso la ley de Compre Argentino”.

Con este mensaje el jefe de Estado puso en marcha hoy obras públicas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de esos lugares, pero que también generarán trabajo genuino.

Además transmitió su compromiso renovado de “seguir trabajando” para poder darle a la ciudadanía mejores recursos para una mejor calidad de vida, objetivo que tuvo que ser postergado ante la urgencia de la pandemia, y que se vio reflejado en las urnas el domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en las que el Frente de Todos sufrió un revés.

Al poner en marcha las obras, con una inversión de 9.390 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo, el jefe de Estado también planteó a los votantes que no optaron por el FdT que piensen que “la Argentina merece algo mejor de lo que nos pasó hasta el 2019”, cuando “las pymes cerraban, los trabajos se perdían y los planes sociales se multiplicaban por tres”.

También convocó a los ciudadanos a “ir a buscar” para que voten quienes no lo hicieron, para que sí lo hagan en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, porque dijo que todos los sufragios son necesarios “para poner a la Argentina de pie”.

Sobre uno de los pilares del Gobierno, fue contundente: “Nada es más importante que el trabajo y nada nos preocupa más que generar trabajo porque ‘gobernar es generar trabajo’ como decía el General (Juan Domingo) Perón”.

El Presidente remarcó que busca dar “calidad de vida a los ciudadanos”, al poner en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias.

El Presidente remarcó que busca dar “calidad de vida a los ciudadanos”, al poner en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias.

Y remarcó: “Nosotros queremos distribuir trabajo y no planes sociales. Por eso impulsamos al sector privado y acompañamos a esas empresas porque estamos convencidos de que la unión del capital y el trabajo dinamiza esa sociedad y así la economía empieza a retroalimentarse y crecer incluyendo a todos”.

Junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y cientos de vecinos, el primer mandatario inauguró también los trabajos de mejoramiento de la avenida República Argentina en ese partido del conurbano bonaerense.

Del acto participaron además los ministros Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Matías Kulfas (Producción); el intendente local, Mariano Cascallares; y la candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

Esta obra de pavimentación y el mejoramiento urbano de 5,1 kilómetros de la avenida República Argentina se habían iniciado en octubre de 2020, contaron con una inversión de más de 830,7 millones de pesos y beneficia a unas 80 mil personas de las localidades de Burzaco, San Francisco de Asís y Ministro Rivadavia.

El Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2.530 obras vigentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también con 1.366 proyectos.

Previo a esta actividad, el Presidente recorrió la fábrica de envases Ball Corporation en el parque industrial de Burzaco, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde los directivos de la empresa anunciaron una inversión de 60 millones de dólares y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Alberto Fernández consideró que “la Argentina está despegando y yendo para mejorar” y sostuvo que “hace mucha falta la inversión privada que convoque al trabajo”.

Volver