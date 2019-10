Alberto Fernández visitó Olavarría y Bahía Blanca

El candidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández, visitó en el día de hoy las ciudades de Olavarría y Bahía Blanca junto al candidato a diputado nacional Sergio Massa.

En la ciudad del cemento, Fernández encabezó un acto en el Club Pueblo Nuevo junto al candidato a intendente de Olavarría, Federico Aguilera.

"No se que va a dejar Macri pero estaría bueno que colabore para hacer todo más fácil"

En Bahía Blanca, Alberto Fernández, aseguró hoy que “lo único que me preocupa es la tranquilidad de los argentinos” al sostener que “con la grieta se queden otros” porque “nosotros estamos acá para tenderle la mano a todos”.

“Lo que quisiera es que si el resultado le es adverso, Macri no se enoje como la otra vez y no maltrate a los argentinos, y no libere al dólar para que escale como permitió”, dijo en una conferencia de prensa que compartió en Bahía Blanca con el candidato a intendente, Federico Susbielles, y a diputado nacional Sergio Massa.

“No sé qué va a dejar Macri pero estaría bueno que él colabore tratando de no trastocar más las cosas y de no hacer todo más difícil”, dijo Fernández.

El candidato del Frente de Todos afirmó: “a nadie le pido que piense como yo sino que me ayude a la empresa común de levantar la Argentina. Hay que ponerle fin a la locura de la grieta, que con la grieta se queden otros, nosotros estamos acá para tenderle la mano a todos, para hacer a todos los argentinos y bahienses partícipes de un tiempo que empieza y que está llamado a ser mejor que el presente”.

“La mayor prioridad es sacar a los argentinos de la pobreza y erradicar el hambre”, señaló y les pidió “a los votantes de Macri que me ayuden a levantar la Argentina, no les pido que piensen como yo pero si que me ayuden. Yo creo que la grieta fue una cosa muy perversa y dañina en la Argentina”.