Alberto Ismael avanza en la creación de la fundación vinculada a la discapacidad

Tras compartir un encuentro por el Día de la Militancia, el excandidato a intendente por el Frente de Todos, Alberto Ismael anunció que está trabajando en la creación de una fundación que prevé contar en Tres Arroyos con un espacio para la discapacidad tomando como modelo al Centro de Día Despertares, de Benito Juárez. Y anticipó que cuenta para ello con el compromiso del Vecinalismo de ceder un terreno para su instalación. “Lo tenemos que lograr. Si conseguimos poner en marcha esto, y el compromiso es muy importante, siento que me puedo morir tranquilo. Porque no necesito a la política como medio de vida, lo que me interesan son estas cosas”, consideró.

Al mismo tiempo, fue crítico con el proceso interno del peronismo de Tres Arroyos que desembocó en dos listas para las Primarias. “Si uno ve los votos que recibieron los compañeros Alberto y Cristina, se da cuenta de que el error es nuestro. Por eso tenemos mucho por delante para trabajar, sobre todo porque se vienen tiempos difíciles”, sostuvo el dirigente.

Celebró, por otra parte, la presencia del intendente chavense Marcelo Santillán en el encuentro por el Día de la Militancia. “Lo organizamos muy rápido, y no teníamos la certeza de que nos pudiera acompañar pero se acercó”, destacó Ismael. Al mismo tiempo, aseguró que están en contacto permanente con el diputado Carlos “Cuto” Moreno, que “nos insta a seguir trabajando”, y puso énfasis en el rol de la presidenta del PJ, Adriana Guerrero, “una mujer que perdió su casa, sufrió un accidente con un perro y siguió militando y trabajando para que el Partido esté siempre abierto e impecable como está quedando ahora con la colaboración de los militantes que participamos de los almuerzos y de las distintas actividades”.