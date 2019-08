Alberto Ismael de la Lista 2 del Frente de Todos: “En Tres Arroyos se ve hambre”

El precandidato a intendente de la Lista 2 por el Frente de Todos Alberto Ismael, aseguró en los estudios de LU 24 que “fue elegido por consenso por un montón de grupos y compañeros y sobre todo, el apoyo del diputado Cuto Moreno, y es una satisfacción muy grande”.



Contó que estuvo caminando por los barrios de la ciudad y que es mucha la necesidad que hay: “En Tres Arroyos se ve hambre”, afirmó, en tanto agregó que “no pudimos trabajar antes porque lo mío surgió 4 días antes del armado de la lista, así que el mano a mano con los vecinos me dio la posibilidad de descubrir muchas cosas que hace muchísimo tiempo no se veían, que es la terrible necesidad en la que hoy la gente está”, expresó.

Asimismo destacó que “desde el PJ estamos haciendo que la gente joven se acerque para proyectar futuros políticos sanos, que realmente tengan convicciones y que vivan la necesidad de la gente”.

“Quiero tomar el compromiso para pelear por todos los sectores, hoy la parte comercial, las pymes, están mal y es una situación que va llevar muchísimo tiempo para revertirlo. Y del pequeño o mediano productor agropecuario, este sector también está muy complicado, desde el combustible caro que pagamos, con tasas de interés que no te da la posibilidad de poder renovar maquinarias, o agrandar vientres. Hoy estamos realmente muy complicados”, declaró Ismael.

“Con Carlos tengo una amistad de muchísimos años”

Por otro lado contó que tiene una amistad con Carlos Sánchez y que lo conoce desde hace muchos años: “Con Carlos tengo una amistad de muchísimos años. Creo que el vecinalismo se defendió con las pocas armas, un partido donde no tiene representación a nivel nacional y provincial, que es muy difícil”.

También dijo que el vecinalismo tuvo una época brillante cuando Carlos “Cuto” Moreno le bajó muchísimas obras: “Fue una gran ayuda para el Movimiento Vecinal, hoy el Movimiento Vecinal está tratando defenderse con lo que se puede y es entendible porque a nivel provincial para la gobernadora Tres Arroyos ni existe. Seguro que es un partido fuerte y que ha hecho mucho por Tres Arroyos, felicito la gestión de Carlos Sánchez y todo su equipo” manifestó el candidato de la Lista 2.

Al finalizar comentó: “Si a mí me tocara gobernar el municipio, nadie me va a tocar la puerta porque voy a estar parado en hall del municipio o sino en la calle, a mí no me tenés encerrado porque yo creo que se gestiona con el vecino, escuchar la problemática diaria y tratar de solucionárselo, no va hacer un tema fácil. Quiero entrar por la puerta grande y salir por la puerta grande y darle lo mejor a Tres Arroyos que bien merecido se lo tiene, tenemos una ciudad hermosísima y mi único compromiso es trabajar”.

Ismael en Orense

Ismael e integrantes de la Lista 2, participó de una reunión en Orense donde asistieron vecinos orensanos y de otras localidades del distrito. Durante la reunión, los vecinos mencionaron algunas de las problemáticas de las localidades para buscar una vía de solución desde el gobierno municipal.

Desde el espacio señalan que "los problemas del agua en Reta, las inundaciones de muchas de las calles en Claromecó y la falta de promoción del balneario en Orense, entre muchos otras necesidades a solucionar como la falta de trabajo y los problemas en la atención de la salud, deben ser una prioridad en la gestión municipal".

"Queremos un municipio que gobierne para todos y todas, necesitamos un Estado municipal que esté cerca de las localidades por fuera de la temporada de verano. Todos los ciudadanos dentro del distrito deben tener los mismos derechos" expresó Ismael.