Alberto Ismael: el sueño de la creación de un Centro de Contención para personas con capacidades diferentes

El empresario tresarroyense, con una extensa carrera en el ámbito comercial y, quien fuera también, en su momento pre candidato a intendente por el partido “Todos”, Alberto Ismael, dialogó con LU24 esta mañana, para comentar de qué se trata el ‘sueño’ y proyecto personal que lo está motivando en el último tiempo, y que se basa principalmente en la apertura de un Centro de Contención para personas con capacidades diferentes.

Según los planes, y la iniciativa de Alberto Ismael, todo arrancaría con la conformación de una fundación, y posteriormente reunir a un equipo técnico para la consolidación de éste espacio dedicado específicamente a las personas con discapacidades.

“Es una deuda pendiente que tengo hace muchísimos años, en memoria de mi papá y a dos días del fallecimiento de mi mamá” indicó Ismael, y en ese sentido, resaltando el labor incansable que han hecho durante toda su vida acompañando a su hermano, que padece una discapacidad, y a quien reconoce como “mi hermanito de 45 años”.

Por otra parte, comentando los comienzos de este sueño personal, expresó que “surgió de un compromiso, y muchos políticos prometen y desarrollan muchas actividades dentro de la campaña teniendo la oportunidad que no pude tener yo que no salí electo, me comprometí a trabajar con el tema de la discapacidad gane o pierda las elecciones”.

Resaltó, que este proyecto, es una meta personal en la que está 100% abocado y manifestó “que no tengan ninguna duda para aquellos tienen alguna ficha fuera de lugar, con comentarios absurdos y que lastiman, que esto no es un tema político, no soy candidato a absolutamente nada, quiero pelear por ello, vivir por ello y ojala la vida me dé la oportunidad de poder terminarlo”.

Asimismo, con respecto a la concreción de la Fundación y posteriormente la conformación de éste Centro, mencionó “voy a copiar todo lo lindo que tiene Benito Juárez con un espacio tan importante como el Centro Despertares” y por otra parte “sueño con un predio grande para tener distintas oportunidades y algún dia no solo tener un hogar de dia, sino también residentes” y destacó el acompañamiento de su familia para poder hacerlo realidad.

En ese sentido, y a 48 horas del fallecimiento de su madre, y creyendo fehacientemente que éste proyecto no es solamente motivado por su hermano, sino por el esfuerzo de toda la vida de sus padres, indicó que “la fundación o asociación civil llevará María Luisa Cinalli”.

Tal como se le consultó a Ismael, sobre la parte especializada del espacio que conformará, particularmente refiriéndose a un equipo técnico asesor, que oriente a los pasos a dar y que la buena intención que por el momento se demuestra, logre tener el resultado terapéutico deseado, indicó que por supuesto se consultará a médicos y profesionales para que acompañen y den su punto de vista en este proyecto. En cuanto al lugar, expresó “estamos cerca de tener el predio, la familia Ismael va a colaborar y mucho”.

Expresó, que sin dudas, “va ser un proyecto que va a costar muchísimo”, pero resaltó que “este pasaje por la política, que yo no soy político, me enseño un montón de cosas, relacionarme y conocer mucha gente, a quienes agradezco profundamente, más allá que hoy este prácticamente desvinculado, yo sé que va a aportar mucho, mi amigo, puedo asegurar como político conozco a muy pocos que es el Dr. Carlos Cuto Moreno, saqué mucho de lo bueno de él”. Aunque sostuvo también que “no quiero involucrar la política con esto, para que no haya malos entendidos”.

Por otra parte se mostró preocupado, y con la intensión de actuar firmemente por la cuestión de la celiaquía, a lo que considero “otro tipo de discapacidad”, y principalmente por el alto costo de los alimentos y productos aptos para personas que no pueden consumir gluten.

Al respecto de las distintas gestiones que está realizando, en particular para el proyecto del espacio para personas con discapacidad, y la lucha por la posibilidad de acceso a productos aptos para celíacos, expresó “el otro dia me llamo un señor, de la ciudad de Cañuelas, pidiéndome una charla para los próximos días, para poder reunirme con una Asesora de Ministros de la Nación, Carmela Moró, la hija del diputado Rodolfo Moró, que tiene la mejor voluntad para colaborar en lo que sea, apuntando a educación, en lo social a gente que esta con algunos problemas, va a ser una charla en la que proyectaremos, y en la mesa planteare el tema de la fundación, el tema de la celiaquía”.

Para finalizar, sostuvo que organizará reuniones tanto con el intendente, como con el Diputado Garate, para comentar sobre este proyecto, que más que proyecto, es un sueño de Alberto Ismael.

