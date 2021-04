Alberto Ismael espera llegar “a la mayor cantidad de gente con discapacidad” en el futuro centro

Alberto Ismael, titular de la Fundación María Luisa Cinalli que tiene como objetivo la creación de un centro para personas con discapacidad, expresó su satisfacción por la obtención de un terreno en el Polo Educativo Deportivo, cedido por el Municipio. “El intendente Carlos Sánchez me llamó, estuvimos en el lugar, hablamos del proyecto y no tengo palabras de agradecimiento con él porque de otra forma hubiera sido mucho más difícil. Por eso además también les agradezco a Hugo Fernández, a Matías Fhurer y a la gente que los rodea, porque me escucharon, entendieron este sueño que realmente le está haciendo mucha falta a Tres Arroyos”, dijo Ismael.

También describió cómo proyecta el futuro lugar, proyecto que deberá presentar en breve. “Arrancaríamos con algo, porque es una iniciativa ambiciosa que requiere dinero y esfuerzo. La idea es empezar con un SUM, un lugar de rehabilitación con los baños adaptados, una buena cocina y comedor y de ahí proyectar a futuro. El lugar es de 40, 50 metros de frente por 100 de fondo. Pero hoy hablo sin conocimiento, porque para esto hay que ver a gente idónea para que nos aconseje sobre cómo desarrollarlo”, admitió Ismael.

Al mismo tiempo, aseguró que todavía no está determinada la cantidad de concurrentes al futuro centro. “El sueño mío es que vaya la mayor cantidad de gente que lo necesite, son muchas emociones juntas así que no tengo palabras. Me tendría que empapar en el tema, porque detrás de todo esto está la posibilidad de gestionar con Provincia o Nación las becas que pagarían o el subsidio que darían a la institución según la cantidad de gente. Estos son pasos sobre los que nos tenemos que informar”, sostuvo.

“Esto pasa ahora por el Concejo, y estimo que vamos a tener todo el apoyo. Después de volcar el escrito que corresponda estaríamos empezando a trabajar para parquizar, ya tendremos también algún dinero para los materiales y ya he hablado con la gente encargada de la construcción. Pero esto no lo voy a dejar enfriar porque la necesidad es hoy”, concluyó.

