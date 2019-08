Alberto Ismael: “Estoy asombrado y feliz por tanto apoyo de la gente”

En los estudios de LU 24, el precandidato a intendente por la lista 2 del Frente de Todos, Alberto Ismael y el precandidato a concejal Matías “Pepi” Come, anunciaron el cierre de campaña para las PASO, el que se realizará este jueves a las 20:30 en el Club Independiente, y a su vez realizaron un balance de lo realizado.



“Hubo falencias en la dirigencia porque hace rato no hay gobierno peronista en Tres Arroyos”

Alberto Ismael sostuvo que “soy medianamente nuevo en la política, es un orgullo grandísimo poder participar en esta instancia, uno viene militando desde hace muchísimos años, y no me había involucrado porque veía siempre las mismas caras, y hoy la gente tiene que ver nuestros candidatos son todos trabajadores y del sector privado, en eso apunté cuando conformamos la lista”, agregó.

“Yo no puedo entender y creo que hay que rescatar que hubo alguna falencia en la dirigencia o algún problema en el medio porque no puede ser que Tres Arroyos no tenga un gobierno peronista desde hace mucho tiempo; reitero que si llego y me dan la posibilidad voy a estar permanentemente en la calle y si me dan la posibilidad atenderé en el ingreso a la municipalidad”, aseguró.

“Hoy va a ser todo alegría en el cierre, dijo Alberto Ismael, creo que es bueno darle un ratito de alegría a esa gente que está seguramente pasando por dificultades”.

Come: “Vemos el cariño de la gente hacia Alberto”

“Pepi” Come dijo “hemos caminado la campaña, soy un joven de la política, y te llena el alma que alguien que la viene militando desde afuera, vemos el cariño de la gente hacia Alberto cuando ha ayudado cuando tenía sus comercios, y un señor contaba que sus padres no tenían para comer e iban al supermercado y tenían la comida en su mesa, eso habla claramente de él”.

“Hay que devolverle la alegría a Tres Arroyos”

En tanto, marcó diferencias con la otra lista, “dado que quien la encabeza expresa “siempre estuve en las listas con Cristina”” y sostuvo que “venimos viajando con el grupo de Axel Kicillof desde 2016, y marca un estilo diferente de la política, hemos establecido una idea para Tres Arroyos, como hacer unas 300 viviendas o la obra de agua, que es muy necesaria, ante la contaminación que tiene el agua, como tantas otras obras que fomenten el trabajo en Tres Arroyos; la gente dice “no tenemos para comer, pero queremos trabajar”, por lo que tenemos que lograr un proyecto conjunto que devuelva a la alegría, hoy Tres Arroyos está triste por lo que tenemos que sumar para tener una mejora también a nivel provincial y nacional”.

“Somos orgánicos y acompañaremos cualquiera sea el resultado”

“Nosotros somos orgánicos, y vamos a acompañar a la boleta que gane en las PASO, yo no tengo diferencia personal con ningún compañero, son diferencias políticas que se pueden hablar, yo no logré saber todavía por qué acompañaron medidas de Vidal o la destitución del Juez Arias; cuando se diriman las diferencias políticas, el lunes, acompañaremos para que Axel Kicillof sea gobernador, Alberto Fernández sea presidente, y quien se imponga en la PASO, intendente de Tres Arroyos”, dijo.

“Tenemos muchísima fe que podamos festejar el domingo”

Ismael, en otro tramo de la entrevista expresó que “es muy grande el apoyo de muchísima gente, estoy asombrado y feliz, realmente sorprendido, y tenemos mucha, muchísima fe que podamos festejar el domingo que el vecino nos haya elegido, porque queremos trabajar por quien perdió el empleo, por la dificultad que tienen las Pymes, para acompañar al pequeño y mediano productor, que son los que generan mano de obra y abren el juego para que trabajen mecánicos, chapistas, carpinteros; tengo la fuerza porque me preocupa sobremanera, llevara muchísimo tiempo pero lo vamos a lograr”.

Yo vengo de una familia pobre, no voy a vivir de la política y no me interesa el dinero de la política, estoy sorprendido por el acompañamiento y el interés de los medios; muchas gracias por la atención, yo le deseo a Mercedes -Moreno - lo mejor, a Pablo – Garate - , y a mi gran amigo Carlos Sánchez, por el trabajo que ha realizado, porque pareciera para Provincia y Nación no existimos, y deseo lo mejor para las otras listas que se presentan este domingo en las urnas en Tres Arroyos, ojalá tengamos un día de felicidad democrática, educación y muchísima paz”, concluyó.