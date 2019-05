Alberto Ismael: “Me entusiasmaría ser candidato por consenso”

La unidad del Partido Justicialista se sigue trabajando respecto a las posibles candidaturas en Tres Arroyos, y dentro del movimiento que se produce internamente en el peronismo, uno de los nombres que se escuchan es el del empresario Alberto Ismael, quien integra la comisión directiva del justicialismo tresarroyense y se ha mostrado ya en actos con “Cuto” Moreno y Axel Kicillof.



Candidato por consenso

Consultado al respecto por LU 24, Ismael expresó su entusiasmo por ser candidato, “en el marco de un consenso y diálogo, que en Democracia es lo que uno quiere”, según dijo.

“Recuperar la Provincia y la Nación”

Opinó asimismo que “debe trabajarse también para recuperar el orden provincial y nacional, ya que, por ejemplo hace cuatro años que no recibimos la obra pública en Tres Arroyos como sucedió en la gestión del diputado “Cuto” Moreno”, y dijo que “hoy no estamos pudiendo solucionar los problemas diarios y estamos muy lejos de poder hacer nuevas obras para beneficiar a los vecinos”.

“Este jueves estuvimos charlando con compañeros de Monte Hermoso y Claromecó en la sede del PJ, dialogando respecto a quien habrá de representarnos en nuestro partido, y yo dije en su momento que los candidatos saldrían por decantación, lo que creo que no es fácil: el candidato tiene que salir por consenso, en democracia que es lo que uno quiere”, reiteró.

“Me entusiasmaría ser candidato”

“Me entusiasmaría ser candidato,” dijo y refiriéndose a la situación planteada con el massismo de Garate y Federico, dijo que “con Pablo y Pity somos amigos, pero hay cosas en las que sinceramente no coincido, reconozco que Pity ha trabajado mucho por Tres Arroyos, pero debemos lavar la ropa sucia en el partido, para que el vecino sea el beneficiado; creo que tenemos que convencer a quien realmente sienta que esto que está pasando en la actualidad no es el camino que se involucre, para que entre todos podamos revertir esta situación de una vez por todas, y que quede claro que Massa iba en un todo por Alternativa Federal pero ahora se dice que iría a la Provincia”.

“Basta de telas de araña”

“La política no empieza ni termina, hay que seguir luchando para que podamos confiar en un proyecto nuevo, para que la gente deje de consumir más de lo mismo, hay muchas cosas que la gente no quiere ver porque no han logrado resultados, la gente quiere transparencia y eso es lo que tenemos que lograr: Basta de telas de arañas, soy sincero y lo digo con respeto, creo que hay que ir con sacrificio, disposición y ganas, como lo hice comercialmente”, concluyó.