Alberto Ismael presentó su lista: “Necesitamos seguir la obra de Néstor y Cristina” (videos)

En instalaciones del Club Quilmes, se presentó esta noche la lista de precandidatos por Todos que encabeza Alberto Ismael, de cara a las PASO del 11 de agosto, quien aseguró que “necesitamos un cambio, renovación, seguir la obra de Néstor y Cristina”.





En su discurso, “hablando desde el alma” y caminando entre el colmado auditorio, agradeció con énfasis al exlegislador Roberto Fernández y al diputado “Cuto” Moreno: “dos puntales y amigos incondicionales que me dieron esta responsabilidad, que me hace temblar las piernas, pero lo voy a hacer como lo hice durante toda mi vida con sacrificio, ganas, garras y predisposición”, aseguró. No obstante, admitió que “me hubiese gustado que estén más cerca de mí”.

“No los voy a defraudar”

Y si bien aclaró que “por ahí es una frase que a alguno le va a molestar”, no vaciló en expresar: “no los voy a defraudar, no los voy a defraudar”, parafraseando al ex presidente Carlos Saúl Menem.

“Necesitamos seguir la obra de Néstor y Cristina”

“Necesitamos un cambio, renovación, seguir la obra de Néstor y Cristina”, subrayó al tiempo que dio a conocer que de alcanzar la intendencia trabajará por la discapacidad, “que me preocupa mucho” y en ese sentido citó como ejemplo el hogar que funciona en Benito Juárez.

“Esta es la lista que no saltó el alambre, la del proyecto nacional y popular. A mí no me van a ver en una oficina, me van a ver en el hall de la Municipalidad con un escritorio. Los quiero”, finalizó.



Leguizamón: “La situación social de Tres Arroyos es muy grave”

Guillermo Leguizamón, precandidato a concejal en primer lugar, también brindó unas palabras y valoró el esfuerzo previo de la conformación de la lista: “doy fe de la voluntad y del compromiso presidenta del partido y de todos los compañeros para lograr de alguna manera el mandato que nos daba la conductora del proyecto Cristina”.

Cuestionó la situación social del país y en particular la de Tres Arroyos, la que calificó de “muy grave”. En su crítica al gobierno municipal declaró: “cuando estaba Cristina vivimos un proceso que gracias a la gestión del “Cuto” Moreno se bajaron miles de millones de pesos en obras, y pensaba hoy solo el vecinalismo como escusa tiene la contextualización de la situación económica a la cual nos ha llevado este gobierno, tanto de Macri como de Vidal en la provincia, y hacía la siguiente reflexión: se acostumbraron a vivir de la ayuda del Estado nacional y del Estado provincial y no crearon ni gestionaron ninguna estructura para atender la situación social y económica que está atravesando la población tresarroyense y en eso me parece que radica la diferencia notable”.

“Nosotros, como movimiento político profundamente humanista, no podemos tolerar la injusticia, el dolor del otro, siempre van a ver algún compañero nuestro tratando de dar una mano con lo que sea, a veces apelando a la voluntad y el compromiso de muchos que por ahí son anónimos”, agregó.

Por último, convocó a todos a sacar del gobierno a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y “poder regresar la felicidad al pueblo, a la nación, a la provincia y de la mano de Alberto a Tres Arroyos”, cerró.



Guerrero: “Ya es hora que en Tres Arroyos haya un gobierno peronista”

La precandidata a concejal en segundo término y presidenta del PJ, Adriana Guerrero, aseguró que “tenemos un gran desafío porque ya es hora de que en Tres Arroyos haya un gobierno peronista”.

“En 12 años de peronismo, con todo lo que pudo traer el diputado “Cuto” Moreno, imaginen lo que sería con un gobierno peronista y que piense en la gente, en el otro. Estoy orgullosa de la lista que se ha conformado”.

“Hasta último momento se trató que haya consenso y no pudo ser. Estoy segura que esta es la mejor lista, la del PJ, Unidad Ciudadana y La Cámpora, la del pueblo”, afirmó sobre lo que será la puja interna.

“Hay que recorrer los barrios para ver cómo está la gente y las necesidades que tiene. Nosotros asistimos en la medida que podemos”, finalizó no sin antes agradecer la presencia de los militantes de las localidades.



“Pepi” Come: “No se puede volver atrás, nos han llevado puesto a todos”

El precandidato a concejal en 3° lugar, Matías “Pepi” Come recordó la campaña del 2015: “Nosotros militamos todo el 2015 para que la gente se entere de lo que iban a venir hacer Macri y Vidal, y el 10 de diciembre del 2015 empezamos a resistir”, y agregó: “siempre estuvimos en el mismo lugar, siempre lo vamos a estar”.

También contó que ha compartido muchos viajes con el grupo del precandidato a gobernador Axel Kicillof y que en cada lugar que llegan se habla con el vecino y hay una relación directa con ellos: “es emocionante ver a los jubilados cuando lo van a escuchar. Ver un jubilado llorar, no se puede volver atrás, no podemos volver a ver que un jubilado a la noche este tomando un café con leche con pan duro porque no le alcanza llegar a fin de mes. Hoy el Pami no cubre remedios”.

“Este gobierno nacional se ha llevado puesto a toda la clase media, a la pequeña empresa, a la pyme, al laburante, al gasista, al plomero, todos han sido perjudicados por este gobierno, no queremos más ajuste. Queremos que cada legislador de la provincia de Buenos Aires y de la nación se dedique a cuidar a los bonaerenses y a los argentinos”, afirmó.

Por último, manifestó que Alberto Ismael y toda la lista “va a cuidar los intereses de cada uno de los tresarroyenses”.



Elgart: “los presupuestos que bajan desde Provincia no se deben utilizar para campañas políticas”

El precandidato a consejero escolar Facundo Elgart dijo que “la educación tiene que ser para todos, queremos que el docente tenga un rol prioritario en el Consejo Escolar y los centros de estudiantes sean partícipes de las decisiones políticas. Queremos lograr que los presupuestos que bajan desde provincia no sean utilizados para campañas políticas sino que sean para los trabajadores de la educación y los alumnos”.

Además, sostuvo que “mis compañeros están parados políticamente abrazando a las Abuelas de Plaza de Mayo; fueron los que sostuvieron la lucha en los ´90 con la carpa blanca y los que lograron la paritaria nacional que Vidal no cumplió en estos 4 años, desobedeciendo a la Constitución Nacional: los que llevan las banderas de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y muchos más que se llevó el gatillo fácil. Somos parte de una generación que junto a Néstor y Cristina empezamos a soñar con otra educación y un cambio cultural y por eso seguimos poniendo el cuerpo”.

La actividad culminó cantando la marcha peronista y compartiendo empanadas y bebidas.