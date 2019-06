Alberto Ismael: “Seré el primero en abrazar a Mercedes Moreno, si le toca ganar a ella. Acá no hay enemigos”

El pre candidato a Intendente Alberto Ismael, de la lista de “Todos”, visitó nuestros estudios y aseguró que la unidad en el peronismo no se dio por no poder acordar quien sería el único candidato a encabezar la lista. Consideró que no forma parte de un peronismo opositor y auguró que la unión se va a dar “sea con Mercedes o quien esté representando el espacio”, tras la elección que concrete la gente.



“Realmente es una oportunidad que me han dado y siendo fieles siempre a la gestión de Cristina y Axel. La situación del país hizo que este grupo ponga todo el esfuerzo posible, para poner su granito y revertir a futuro esta situación”, sostuvo.

Sobre por qué no se logró la lista de unidad en Tres Arroyos, aseveró que “está a las claras que no se dio, porque no acordamos el candidato. Estuve en permanente contacto con Pablo Garate y Julio Pity Federico. Se barajaron varios nombres, no se dio el consenso, pero seré el primero en abrazar a Mercedes Moreno, si le toca ganar a ella. Acá no hay enemigos. No somos un peronismo opositor”.

Para Ismael, la unión se tiene que dar por el vecino, “por el electorado y que diga quién nos tiene que representar. La unión se va a dar sea con Mercedes o quien este representando el espacio”, advirtió.

En cuanto al ofrecimiento de encabezar la lista el precandidato a Intendente Alberto Ismael indicó: “lo tomé con la mejor predisposición el empuje de los vecinos me potencia cada día más, soy un trabajador más que se cómo me hice y de dónde vengo convencido de hacia dónde voy”.

Asimismo, remarcó que “nadie puede dudar de la gestión de Sánchez que ha sido buena, pero ha sufrido los achaques de los últimos años. La obra pública esta parada, pero no por su mala voluntad”.