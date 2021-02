Alberto Ismael: “yo voy a estar con el que aporte y apoye a la comunidad y al Municipio”

Alberto Ismael, que ayer fue anfitrión de la visita de la asesora de la Jefatura de Gabinete nacional, Carmela Moreau, hizo un balance positivo de su llegada y aseguró que “se fue muy agradecida por la muy buena atención que tuvo desde el Ejecutivo, por parte de Matías Fhurer que estuvo permanentemente en la recorrida, y fue un día maravilloso”.

Ismael aclaró, no obstante, que “hoy no represento a ningún partido, más allá de que hace tiempo que vengo trabajando en el PJ, estoy con todos. Tengo que agradecer, porque fue una caricia al alma, la buena predisposición y las ganas de hacer del intendente Carlos Sánchez y de Matías Fhurer”. Y con respecto a su proyecto de crear un centro para la atención de la discapacidad, aseguró que “ya tenemos el predio, y un equipo de gente muy comprometido para trabajar. De hecho el intendente me dijo ‘quedate tranquilo que en esta estamos juntos’”.

Sobre el interés de Moreau en su proyecto, Ismael indicó que “si bien cuando llegó no habíamos tenido tiempo de conversarlo, luego lo tratamos durante toda la tarde y ella se mostró muy interesada y con ganas de aportar lo suyo, al igual que lo que sucedió con el Polo Educativo, que le pareció un proyecto muy importante”.

Finalmente, destacó que Moreau se comprometió a enviarle medicamentos para donar, y respecto del tuit que la asesora publicó anunciando que Ismael se suma a su partido Igualar, el tresarroyense advirtió que “estoy muy convencido de que Carmela puede aportar mucho a nuestro municipio, pero yo ya estoy grande, hay que tomar todo con tranquilidad y seriedad, y no quiero complicarme la vida con cosas que me generen malestar. Yo voy a estar y apoyar al que aporte lo suyo a la comunidad y al Municipio de Tres Arroyos”.

