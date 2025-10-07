Alberto Plaza y el Museo del Mate en Buenos Aires

Alberto Plaza Director del Museo del Mate abierto recientemente en Buenos Aires visitó el estudio de LU 24 y dijo “siempre con el apoyo de La Radio, en cada visita a la Rural estuvieron acompañándonos por lo que estamos muy agradecidos”.

“Nos encontrarán en Av. de Mayo 523 al lado del Café Tortoni con 26 salones diferentes armado por diferentes historiadores y museólogos, en la planta de arriba armamos un Mate Bar y con el apoyo de todos queremos mostrar nuestra cultura al mundo”.

“Contamos con una colección de 10 mil mates coleccionados desde el año 79 y el primero me lo regalo mi madre”. además, explicó que “hicimos diferentes homenajes cómo al Ara San Juan, Héroes de Malvinas, Bomberos Voluntarios y demás más el local lo fuimos armando de a poco”. Asimismo, anticipó que “en unos días nos visitará Luis Landrisina quien será el Padrino de nuestro museo”.

“Siempre dije el mate no tiene diferencias tomamos todos sin importar nada si sos Capataz o Peón, hincha de Boca o River y demás cuestiones que separan a los Argentinos”, resaltó.

“Nos pueden encontrar de martes a domingos de 10 a 19, con visitas guiadas diarias e invitamos a todos”, concluyó.

