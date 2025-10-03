Alberto Samid: “Estamos mal y vamos peor, hoy es peor que en 2001”

3 octubre, 2025 0

Mostrándose muy crítico con la situación económica del país, el empresaria y dirigente político Alberto Samid, dialogo con LU 24 y dejo su visión respecto a la situación del país además de confirmar su presencia en las próximas elecciones donde se presentará como candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal.

“Hoy es peor que en 2001. A nadie le va bien, todos reducen las ventas a la mitad. La gente no tiene guita, llega el día 15 y ya no puede comprar ni lo básico”, expresó.

Samid aseguró que este escenario fue el motor que lo llevó a presentarse como candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal. “Yo pensaba que a esta altura de mi vida iba a estar viajando con mi mujer, pero viendo lo que pasa, decidí poner la experiencia al servicio de la política. Si no lo hacemos los que todavía podemos parar la olla, los demás ya no tienen fuerzas ni para pensar”, sostuvo.

Consultado sobre las responsabilidades políticas, no dudó en apuntar a toda la dirigencia: “Todos tuvieron culpa, todos entregaron los recursos naturales. La única salida es recuperarlos, anular los contratos y cobrar como corresponde. Chile recibe 60 mil millones de dólares al año por sus recursos, nosotros apenas 3 mil”.

De cara a las elecciones, consideró que la boleta funcionará como una “elección de figuritas”: “De 15 candidatos, la mayoría no los conoce nadie. La gente vota a los que conoce, y dentro de esos a quien le cae más simpático. Yo creo que ahí voy a ganar”.

Antes de despedirse, dejó un mensaje a los más jóvenes: “No se dejen engañar. Lo más importante es la familia. Y no se puede votar a un gobierno que les pega a los abuelos y les saca los remedios. Eso hay que rechazarlo”.

