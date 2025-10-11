Alberto Samid interesado en reactivar Frigorífico Anselmo

11 octubre, 2025

El empresario de la industria cárnica y candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal, Alberto Samid, demostró interés en el Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos, cuya planta permanece cerrada, tras el pedido de quiebra, pero en condiciones de volver a operar de inmediato.

Así lo supo LU 24 de fuentes irreprochables. En las últimas horas, Samid recibió informes y quedó gratamente sorprendido. Es más, tiene el asesoramiento de Alberto Valdez, productor agropecuario oriundo de De La Garma.

El frigorífico cuenta con varias secciones y dependencias que permiten el desarrollo de diferentes actividades: tres playas de faena separadas para las especies ovina, bovina y porcina; túneles de congelado; y fábrica de chacinados, por citar algunas.

Cabe recordar que, en su momento, Anselmo exportaba a Rusia, Sudáfrica, Hong Kong y Congo, entre otros países.

No se descarta que se programe una recorrida por la planta en breve.

