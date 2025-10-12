(audio) Alberto Samid manifestó su interés en reactivar el frigorífico Anselmo

12 octubre, 2025 12

El empresario de la industria cárnica y candidato a diputado nacional por el Frente Patriótico Federal, Alberto Samid, confirmó en diálogo con LU 24 su intención de intervenir para reactivar el frigorífico Anselmo, actualmente paralizado.

“El frigorífico está impecable, extraordinario. Tengo experiencia en esto, ya lo he hecho en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Estoy en contacto con los muchachos del frigorífico y quiero viajar en los próximos días para explicar mi idea”, afirmó Samid.

El empresario explicó que su propuesta consiste en obtener un crédito del Banco Provincia con garantías propias para poner en marcha la planta, comprar materia prima al contado y pagar la deuda existente con las ganancias de la producción.

“Conseguir plata para pagar la deuda no sirve, porque nadie te da dinero para eso. Lo que hay que hacer es poner el frigorífico en marcha y con las utilidades empezar a pagar”, sostuvo.

Samid señaló que se comunicó con trabajadores que mantienen la custodia del establecimiento y que planea visitar Tres Arroyos “apenas termine la elección”, para avanzar en un plan concreto.

Para finalizar, Samid valoró la postura del intendente Pablo Garate, quien minutos antes había confirmado que fue contactado por allegados al empresario y que está dispuesto a recibirlo institucionalmente si el objetivo es invertir en la ciudad, además de cuidar los puestos de trabajo donde trabajan 150 familias: “Está perfecto lo que dice Garate. Lo importante es que no haya palos en la rueda. Si el municipio acompaña, el frigorífico se puede recuperar”.

