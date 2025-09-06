Alberto Yoshimura y su retiro profesional como piloto (audio)

6 septiembre, 2025

Alberto Yoshimura piloto de nuestro icónico helicóptero que sobrevuela las playas en Las 24 horas de la Corvina Negra, habló con LU 24 y dijo “después de 30 años de carrera lo consulté con mi familia y llegamos a la conclusión de que era la hora de jubilarme”.

“Me costó, pero prefiero priorizar a mi familia cumpliendo cada promesa hecha en este tiempo, entre ellas llevar a mis hijas a visitar a su abuela en Japón”, explicó.

Respecto al traslado de la selección campeona del mundo en 2022, mencionó que “pasamos un momento inesperado, sabíamos que iba a ser una locura, pero superó las expectativas, además tuve el honor de llevar hacia La Plata al DT Lionel Scaloni”.

“En ese momento no me di cuenta de lo que viví, aunque con el pasar de los días te das cuenta y generas un recuerdo hermoso”, recordó.

“Para mi volar es una pasión, empecé desde chiquito cuando estudiaba en la secundaria, a su vez tengo el deseo de seguir ligado a esta actividad”, finalizó.

