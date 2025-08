ALCO Amistad I continúa con sus charlas y reuniones (audio)

Desde ALCO Amistad I, fundación que lucha contra la obesidad, continúan con sus reuniones semanales e invitan a la población para que se sumen y cambien su estilo de vida.

Por tal motivo, su Coordinadora Elsa acompañada de la Encargada de Literatura visitaron LU 24, la primera en hablar fue Elsa y dijo “luego de 4 décadas seguimos vigentes, asimismo, aprovechamos la oportunidad para saludar a los compañeros que dieron un paso al costado, como así también tratamos de incorporar personas invitándolos a acercarse y cambiar sus vidas”.

“Es una pena ver nuestra situación actual y se nos vienen los recuerdos del pasado. Asimismo, en ALCO trabajamos con nuestra experiencia reforzado por la Literatura de Cormillot”, mencionó.

“En nuestra institución aprendes a comer saludable, me sume a ALCO en la década del 80 por que estaba gorda no me veía bien y encontré un grupo muy lindo donde me trataron excelente”.

“Además el acompañamiento de la familia es importante para darnos fuerzas y seguir adelante con el tratamiento”.

Luego, Cristina contó “llegue a ALCO porque una vecina me pidió que la acompañe, ella fue una sola vez, pero yo decidí quedarme para verme mejor, mi primera Coordinadora fue Elsa y ya llevó 32 años trabajando”.

“Quienes deseen cambiar sus vidas deben acercarse y participar en nuestras reuniones todos los martes en la cancha de Básquet de Argentinos Juniors Derqui 170 de 14 a 15:30, donde les explicaremos nuestras pautas, contamos con Coordinadores para todas las edades”, aclaró

“Todo se puede es cuestión de trabajar, contamos con tres de planes diferentes A,B y C dependiendo la salud en cada uno, los ayudaremos siempre buscando las respuestas a sus dudas”, informó Elsa.

Sobre la obesidad en los niños

“Una mamá debe ayudar a su hijo para enseñarle a comer, siempre les decimos que se acerquen ellas primero donde trataremos de explicarles cómo actuar, siempre hablando sin retarlos”, finalizaron.

