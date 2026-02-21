Alegría total en el Recreativo Echegoyen: 5045 anticipadas vendidas para el concurso de pesca (audio)
Desde el Club Recreativo Echegoyen confirmaron que fueron 5045 las anticipadas vendidas para participar del Concurso de pesca a la Corvina de mayor peso, organizado para el domingo 1 de marzo.
Alejandro Andersen, presidente de la subcomisión de pesca de la institución dijo; “no lo podemos creer, estamos con mucha alegría, las últimas 48 horas fueron increíbles”
“La gente nos acompaña y es un concurso muy importante para la zona, la alegría es tremenda, veníamos con mucha expectativa, y confirmamos un 25% más de anticipadas que el año pasado (4027 fueron en 2025)”.
Finalmente, Andersen dijo: “agradecemos a la gente y pedimos que vengan a disfrutar la fiesta en familia. Para una comunidad como la nuestra, con 500 habitantes, es muy importante la proyección que año tras año suma nuestro concurso”.
Están evaluando sumar premios para la próxima edición, recordamos que para este año se ponen en juego dos camionetas Toyota y dos Toyota Yaris, uno para el podio y otro para sortear, entre otros.