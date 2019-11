Alegría y satisfacción de Belén Iardino tras ganar el Maratón de Mar del Plata

Belén Iardino, la atleta tresarroyense ganadora del Maratón de Mar del Plata corrido este domingo, al igual que Ulises Sanguinetti, esta mañana habló con LU 24 y se mostró “muy contenta de volver de esta manera luego de ser mamá hace un año, muy emocionada; compartimos tres días de convivencia con Matías Suárez y nos dimos apoyo psicológico ante la prueba muy dura que es la Maratón”.

Ulises Sanguinetti y Belén Iardino fueron los triunfadores en las categorías principales del 30º Maratón Internacional Ciudad de Mar del Plata, de la que tomaron parte más de 10 mil runnings en un circuito costero de esta ciudad.

Sanguinetti se impuso entre los varones con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 38 segundos, quedando en el segundo lugar el marplatense Lucas Bagaloni (2h25m33s). Completó el podio el porteño Félix Sánchez (2h 35m33s).

Entre las damas, el primer puesto fue para Belén Iardino, quien recorrió la distancia en 2 horas 51 minutos 39 segundos. Detrás se ubicaron las marplatenses Florencia Estévez (2h56m38s) y Karen Cejas (2h57m11s).

En los 21K el primer puesto fue para la marplatense Florencia Borelli entre las damas y Joaquín Arbe, de Esquel, en caballeros.

En los 10K festejó entre las damas la local Mariana Borelli y el misionero Agustín Da Silva entre los varones.

Volver a empezar

“Es como volver a empezar o capaz que peor”, dijo la atleta respecto al esfuerzo que implicó llegar al nivel que le permitiera triunfar en la prueba marplatense: “yo empecé de nuevo, orientada por mi entrenador, a hacer poquitos kilómetros, y era empezar de cero nuevamente, ya que estoy amamantando todavía a mi bebé, pero cuando alguien hace lo que tiene ganas lo hace con pasión y amor”.

Una tarea en familia

“Mi hija me cuida muchas veces a su hermano para que pueda entrenar, pienso que sin ellos no podría hacerlo; en esta prueba bajé ocho minutos mi tiempo, la verdad que me pone muy feliz; iba tercera hasta el kilómetro 18, luego pude alcanzar a la segunda y después a la primera, después me empecé a ir un poquito, me despegué, y en el kilómetro 26 me despejé y seguí sola, en el kilómetro 40 me costó muchísimo porque el recorrido fue con subida y tenés que tener mucha cabeza y fuerza, pero fue impecable y hoy ya salí a correr”, relató.

“Me enteré ayer que en Tres Arroyos una atleta haya ganado dos veces consecutivas la maratón con el tiempo que tengo yo”, agregó Belén.

“Espero se abran otras puertas”

“Espero que se me abran otras puertas porque necesito ayuda, y si Dios quiere veremos si pueden abrirse porque necesito la ayuda en la indumentaria y para poder seguir; ahora me voy a tomar unos días para recuperarme, estar tranquila en familia y esperanto que mi entrenador Carlos Miguel Torena, de Tandil, me pase el calendario para saber cómo seguimos.

Ulises, de "punta a punta"

Sobre su victoria, Sanguinetti contó que “fue de punta a punta, mejorando en 2 minutos 39 segundos mí tiempo de cuando había ganado en el 2016. Y también mejoré la marca que tenía este año del podio de Rosario en más de 7 minutos”.

“Correcaminos”

Otro tresarroyense "Correcaminos", Matías Suárez, también se animó a los 42 kilómetros y tuvo una gran actuación, con un tiempo de 2 horas 58 minutos 30 segundos, quedando 7° en su categoría de 30 a 34 años y 26° en la general, mejorando 21 minutos el tiempo de su debut en la distancia de este año en Rosario.

Además del grupo corrieron:

Carlos Alanis, 37.34 en 10k - 3° - 35 a 39 años - 26° general.

Agustín Henríquez, no consiguió cupo, corrió sin anotarse y logró gran tiempo de 37.44

Cesar Quintana, 47'47" - puesto 45 - 35 a 39 años.

Carlos Córdoba, 46'35" - 6° - 50 a 54.

Presencia del grupo de Morcillo

Otros tresarroyenses también estuvieron presentes en la 30º edición de la competencia. Entre ellos, los atletas del grupo que coordina y entrena Pablo Morcillo.

21k

Entre quienes participaron de los 21k, Erica Mandrini tardó 1 hora 29 minutos 02 segundos, quedando 11° en la general y 2° en su categoría de 35 a 39 años.

José Larralde hizo 1 hora 30 minutos 14 segundos y quedó 6° en su categoría de 50 a 54 años.