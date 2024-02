Alejandra Peralta: “Estamos sin oferta de inmuebles para alquilar”

27 febrero, 2024

El tema de los alquileres ha sido algo que ha resonado en estos últimos meses. Esta mañana y en diálogo con LU 24, la martillera Alejandra Peralta se refirió cómo está hoy en día la situación después de varios idas y vueltas.

“Tenía esperanzas de que se resuelva el tema, pero estamos sin oferta de inmuebles para alquilar, porque todavía hay incertidumbre respecto de los propietarios de cómo hacer el contrato. Además, seguimos muy parecidos en los niveles de inflación, por lo que no hay oferta y sin propiedades para alquilar. Esto está sucediendo en todos lados, no solo acá”, contó Peralta.



Y agregó: “Este problema comenzó hace 3 años, y muchos en ese momento, ante la incertidumbre, retiraron esa propiedad del alquiler y las pusieron a la venta. Pero no son habitables, porque dejaron de hacerle lo que son materias mantenimiento y actualmente no están en condiciones para vivir”.

Finalmente, destacó que: “También están los créditos parados, por lo que no hay posibilidades de comprar un terreno y hacerse una casa. Estamos ante una incertidumbre total, yeso lamentablemente estamos viviendo”.

Volver