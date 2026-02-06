Alejandra Peralta: nuevos cambios en los registros del automotor

Nuevos cambios en los registros del automotor presentados en el Boletín Oficial con algunos puntos importantes a tener en cuenta.

Desde LU 24 le consultamos a Alejandra Peralta mandataria y gestora del automotor dijo “desde el 2024 el gobierno viene sumando algunos cambios en esta ocasión, decidieron eliminar 60 formularios y constancias de registros”.

“Esos formularios debían ser comprados por los usuarios para ser presentados en el Registro del Automotor, dicho trámite lo realizaban quienes conducían autos, motos, maquinarias agrícolas y semi remolques”, aclaró.

“La mayoría de estos formularios eran hechos en papel y generaban un gasto, de esta manera decidieron que esos trámites sean virtuales”, resaltó y destacó que “las cedulas que se utilizan mediante la App Mi Argentina, las placas metálicas, varios certificados pedidos para importar las unidades”.

“Estas medidas generarán un ahorro en cada transferencia reduciendo aproximadamente 20 mil pesos, en los formularios 13 y 31, para erradicar el vehículo comprado en otra ciudad, permitiéndote circular en tu localidad”.

“La recaudación de ese dinero va al ministerio de justicia, eso quiere decir que el estado percibirá solo los aranceles y sellados, cobrados por Provincia con un impuesto del 3%, ya sea un vehículo nuevo o usado”, detalló.

A nivel personal creo que “esta medida agilizará los trámites burocráticos, lo preocupante es que decidieron eliminar el 40% de los registros del automotor, por su parte, los empleados temen perder su puesto de trabajo”

“Por más que eliminen estos formularios, quiero dejar en claro que ningún empleado perderá su puesto, el gestor automotor es como un escribano para agilizar los tramites de compra y venta entre las partes involucradas en el negocio”, finalizó.

