Alejandro Andersen: “Hacemos algo muy bien para que la gente nos siga acompañando” (audio)

2 marzo, 2026 212

El presidente de la Subcomisión de Pesca del Club Recreativo Echegoyen, Alejandro Andersen, no ocultó su asombro y emoción en su dialogo con LU24 tras el cierre de una edición que quedará grabada en las páginas doradas de la institución. En el marco del 20° aniversario del concurso, la convocatoria superó cualquier pronóstico inicial al alcanzar la impresionante cifra de 6.148 inscriptos, un número que posiciona al evento entre los tres registros más importantes en la historia de los torneos de pesca de la región.

Andersen confesó con honestidad que, a pesar del optimismo de su equipo, él mismo dudaba de superar la barrera de las 6.000 cañas, creyendo que el techo se había alcanzado con los 5.045 anotados previos al cierre. Sin embargo, la respuesta del público fue masiva, proveniente no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de puntos lejanos como La Pampa, Santa Cruz y Río Negro. El dirigente destacó especialmente el comportamiento de la gente en la playa y describió como un momento “increíble y nunca visto” el aplauso cerrado y los gritos de los pescadores cuando el reloj marcó las cuatro de la tarde, dando por finalizada la competencia.

El éxito de esta edición no fue casualidad, sino el fruto de una organización que Andersen calificó como “un reloj”. Desde la fiscalización impecable hasta la inclusión de jóvenes de entre 16 y 18 años en la logística, el club demostró una renovación generacional que asegura la continuidad del legado. Como gesto de gratitud ante el esfuerzo económico de los participantes, la comisión decidió sumar diez sorteos adicionales de un millón de pesos sobre el final del evento, coronando una fiesta que contó con el respaldo de un clima ideal.

Más allá de lo deportivo, Andersen subrayó la importancia vital que este concurso tiene para San Francisco de Bellocq. En un año donde el Club Echegoyen se encamina a celebrar sus 90 años de vida el próximo 1° de mayo, los recursos obtenidos permiten sostener disciplinas como el fútbol, el pádel y las bochas, además de mantener abierta la cantina y proyectar mejoras edilicias. Entre los anhelos más fuertes, el dirigente mencionó la reforma de la cocina y el sueño latente de construir una pileta para toda la comunidad. Con la satisfacción del deber cumplido, la organización ya puso la mirada en el primer fin de semana de marzo del próximo año para una nueva cita en la costa.

