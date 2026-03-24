(audio)Alejandro Barragán asumió su segundo mandato al frente del peronismo tresarroyense

24 marzo, 2026 258

Se produjo este martes en la sede del Partido Justicialista de la Avenida Rivadavia en Tres Arroyos, el acto de asunción de las autoridades electas el pasado 15 de febrero, que permiten al concejal Alejandro Barragán tener su segundo período al frente del PJ tresarroyense.

Dirigiéndose a los presentes, en el acto en el que primeramente se homenajeó a los integrantes de la nueva nómina y a los congresales, Barragán hizo un sentido mensaje hacia la militancia, y a su vez anunció que trabajarán “por la reelección del compañero Pablo Garate, apoyando el proyecto de Axel Kicillof y para recuperar la Nación y sacar al insensible y desquiciado presidente que tenemos y que deje de hacer daño al pueblo”.

Primeramente, había leído leyó un comunicado en el que hizo referencia al Golpe de Estado cívico-militar, y dijo al respecto que “los enemigos han cambiado de nombres, pero siguen siendo los mismos, y ahora nos atacan con causas inventadas, y a los negacionistas les decimos que nos digan dónde están”.

Agradecimientos

Luego agradeció “a mi familia, al intendente Pablo Garate “por su generosidad conmigo y con el partido, y agradeció al Jefe de Gabinete Julio “Pity” Federico afirmando que “tiene el corazón más grande que esta casa”, también al ex intendente Fernando Ricci, (presente en el lugar) a las ex presidentas del partido, Adriana Guerrero y Norma Gaido, y las distintas agrupaciones “que nos acompañan aportando a sus dirigentes, siempre incondicionales”, para luego mencionar a los representantes de cada una de ellas; también nombró “a la CGT Regional , La Cámpora, La Patria es el Otro, el Movimiento Evita, Principios y Valores y La Patriada, al ex senador Roberto Fernández, a quien abre y cierra todos los días el partido, a todos mis amigos que nos acompañan, a mi primo Ricardo, y a quienes nos ayudan: al Centro de Formación Laboral, por la confianza y cómo trabajan, a los Consejeros Escolares presentes, a mis compañeros concejales presentes y a todos los integrantes de la anterior comisión con quienes nos propusimos tener a un intendente peronista que vuelva a la Municipalidad luego de 28 años y lo logramos y hoy también asumimos en una lista de unidad de la que también estamos todos muy orgullosos”.

Objetivos primordiales de la gestión

“Hay dos objetivos primordiales” dijo Barragán: “El primero es trabajar para consolidar la gestión del compañero Pablo Garate, para lograr su reelección, lo mismo en la Provincia dando una continuidad al proyecto del compañero Axel Kicillof y construir, para recuperar la Nación y sacar al insensible y desquiciado presidente que tenemos y que deje de hacer daño al pueblo para que todos unidos podamos iniciar la reconstrucción del país, por lo que tenemos la difícil misión de recuperar los votos de los desencantados, una ardua tarea que haremos con la ayuda de todos”.

“Nuestro segundo objetivo es social”, reafirmó y abundó: “hemos conformado una lista que tiene varias aristas y estamos en condiciones de dar apoyo en muchas gestiones de los compañeros en el día a día, no vamos a poder dar mercadería, no contamos con los medios para hacerlo desde el partido para eso está la Secretaría de Desarrollo Social; para lo que sí pensamos es habilitar un canal de comunicación para que evacuar consultas previsionales, legales o administrativos, y para que puedan manifestar sus reclamos”.

“Hay mucho para trabajar, es simplemente aplicar la doctrina justicialista que es armar el tejido social”, afirmó y luego expresó “hemos tenido algunos cuestionamientos por algunos dirigentes del partido, pero les contesto que “hay personas que luchan un día y son buenos, hay otras que luchan un año y son mejores y hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero están los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles”, para luego agradecer “a los compañeros, por estar siempre”, concluyó.

Las nuevas autoridades

Presidente: Alejandro Barragán

Vice: Ana Bernardita Varese

Secretario General: Sergio Duchosal

Secretarías:

Administrativo y de actas: María Cristina Rodríguez

De Organización: Martín Di Rado

De Formación Política: Norma Gaido

De Desarrollo Humano: Aníbal Suárez

De Relaciones: Nélida Jerez

De Finanzas: Ricardo Fernández

De Cultura y Comunicación: Patricia Garrido

De la Mujer: Liliana Cassataro

De Asuntos Gremiales: Daniel Nucera

De la Juventud: Kevin Monrroy

De Derechos Humanos: Diana Del Giorgio

Técnico Profesional: Julio Garrido

De Discapacidad: Paola Barrionuevo

Vocales: Daniel Burchkardt, Adriana Guerrero, Mario Rodríguez, Eva Taboada, Santiago Basanta, María Belén Peñalba, Nelson Cabello, Verónica Blum, Mario Delgiorgio, Selva Irigoin y Héctor Gago.

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