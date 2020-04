Alejandro Barragán, de CELTA: “Vamos a acompañar al comercio y a la gente sin ingreso fijo”

16 abril, 2020 Leido: 139

Tras abrir sus puertas el pasado martes, tanto de la sede de Sarmiento y Pellegrini como en las oficinas de CELTAtv, la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos comenzó a recibir el pago de facturas y a brindar atención relacionada fundamentalmente con conexiones y desconexiones. El gerente comercial, Alejandro Barragán, aseguró que se dotó al personal de la entidad de elementos de protección, así como se disponen en el exterior del edificio, para atender a los asociados, medidas como la provisión de alcohol en gel y la exigencia de utilizar tapabocas.

“Se atienden las cajas durante seis horas, y si bien fueron casi 2000 personas las que se acercaron entre martes y miércoles, hoy la afluencia fue menor. De todas maneras no hubo demoras en la atención y se pudieron entregar las facturas que por allí la gente no tenía, y recibir los pagos. Además atendemos a los proveedores locales que vienen a buscar sus cheques, pero después de las 13, y trámites indispensables como conectar el servicio a gente que quizá se estaba mudando cuando comenzó la cuarentena y recién ahora viene a tramitar la documentación. En CELTAtv también hubo mucho movimiento el martes y miércoles, y hoy ya se normalizó”, describió Barragán.

“Vamos a acompañar al comercio en estos momentos difíciles”

En relación con el porcentaje de cobro de las facturas, Barragán admitió que si bien es muy temprano para evaluar por la fecha, “son alrededor del 30 a 40% menos que a la misma altura del mes pasado, unas 8000 facturas menos, pero todavía es muy temprano para dar una cifra. Por eso nos pasa lo que a todos, con la salvaguarda de que mientras el medidor sigue dando vueltas nosotros seguimos vendiendo energía. Los comercios que están cerrados no tienen ingresos, y por eso la Cooperativa va a entender a estos rubros, aunque no estén alcanzados por la resolución que impide los cortes de servicio, y los vamos a acompañar en estos momentos difíciles. Y lo mismo vamos a contemplar la situación de gente que no pudo trabajar en estos momentos y no tiene un ingreso fijo”.

