Alejandro Barragán: “Las urnas nos volvieron a elegir y eso reafirma el liderazgo del intendente”

16 septiembre, 2025 0

Aun quedan repercusiones, tanto a nivel local como nacional, de lo que fueron las Elecciones del domingo 7 y esta vez, LU 24 tuvo un dialogo radial con Alejandro Barragán, dirigente peronista, donde analizo el resultado de las elecciones en Tres Arroyos en el cual el movimiento Fuerza Patria se impuso con mas del 40% de los votos.

“El mensaje de las urnas fue claro: un marcado liderazgo de Pablo y un respaldo a la gestión municipal. Eso se logró con unidad, con mucho trabajo en cada barrio y estando cerca del vecino”, destacó Barragán en la conversación.

En su análisis, también subrayó que la sociedad valoró la presencia del intendente y su equipo: “El reconocimiento pasó por la atención en el hospital, los avances en seguridad, en educación, en espacios públicos y en cada delegación, todo dentro de una economía ordenada”.

Consultado por la situación política provincial y nacional, sostuvo que el triunfo de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires “fue una señal muy fuerte”, que podría repercutir en octubre: “Ojalá podamos atraer a ese electorado independiente que no es de nadie. Los votos no son propios ni comprados, hay que ganarlos con gestión y cercanía”.

Sobre el cambio de tono en el discurso del presidente tras los comicios, opinó: “Parece que entendió que la gente le puso un freno. Veremos si lo sostiene en la práctica, porque lo que está mal en la economía y en la institucionalidad nos afecta a todos”.

Finalmente, Barragán recordó la fecha del 16 de septiembre, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de 1955: “Es una fecha muy sensible, que marcó el odio al peronismo. Esperemos que nunca más se repitan esos golpes a la democracia”.

