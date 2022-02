Alejandro Dichiara: “la renuncia de Máximo Kirchner es honesta”

3 febrero, 2022 Leido: 14

Alejandro Dichiara, diputado provincial del Frente de Todos, tildó de “honesta” la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputado de la Nación.

En diálogo con LU 24, expresó que “la función que tiene el presidente es de consensuar con todos los diputados del bloque la posibilidad de llevar adelante el voto afirmativo hacia un proyecto de ley que normalmente presenta el Ejecutivo, en este caso ni más ni menos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

“Máximo venía expresando desde hace un tiempo que no estaba de acuerdo con las formas en las que se estaba negociando, que necesitábamos una mayor posibilidad de extensión de plazo, una mayor quita de capital y de intereses. Lo que él dice es que si no está de acuerdo con cómo se está llevando adelante la negociación con el Fondo, mucho menos va a poder convencer a los diputados del bloque, entonces se baja, decide ser un diputado raso para dar el debate planteando sus ideas acerca de la posibilidad de este acuerdo de la mejor manera posible. Después será el bloque el que tome la decisión final de apoyar el acuerdo con el Fondo o no, a lo mejor se puede llegar a lograr todavía uno mejor, a partir de una decisión de nuestro bloque de diputados”.

Dichiara remarcó que “estamos dando una discusión honesta, transparente, que va a pasar por el Congreso Nacional, como tiene que ser, e indudablemente lo que se está buscado es tratar de lograr una mejor financiación, menor cantidad de intereses y una quita de capital importante para tratar de llegar de la mejor forma posible a que el pueblo argentino pague esta monumental deuda que nos dejó el gobierno anterior”.

“Producto de esto, obviamente que se producen desavenencias dentro de lo que es un frente como el que tenemos nosotros en donde hay distintas posturas y actores de la política, y suena muy fuerte por el hecho de la trascendencia que tiene su nombre como referente principal de La Cámpora, como presidente del Partido Justicialista y del Bloque de Diputados de la Nación del Frente de Todos. La renuncia, por lo menos, la puedo catalogar de honesta”, afirmó.

El legislador manifestó que “estamos dando seriedad a la responsabilidad que tenemos para gobernar la República Argentina, tratar de sacarla de esta crisis monumental que nos ha dejado un gobierno anterior que tomó este crédito, por el cual nosotros estamos discutiendo hoy, a sola firma en una irresponsabilidad total del expresidente Macri”.

“Entendemos que tiene que haber si o si un acuerdo con el FMI para darle previsibilidad a la economía argentina. Principalmente, hoy tenemos que solucionar la inflación, la escalada de precios y el detrimento del salario, y esto se hace a partir que tengamos el acuerdo”, agregó.

Dichiara consideró que “para tener alguna chance de ser gobierno nuevamente y de que la gente vuelva a confiar en nosotros en el año 2023, primero tenemos que llegar sólidos a fin de año con los gobiernos de Axel y Verónica, y de Alberto y de Cristina. Todos nosotros estamos detrás de esta posibilidad de un acuerdo, lo hacemos de cara a la gente, con discusiones, como hay en todos los partidos políticos, parece que cuando otros partidos discuten son democráticos y cuando lo hacemos entre nosotros somos golpistas, y nada más lejos que eso. Lo dijo el General Perón ´el peronista no se está peleando, nos estamos reproduciendo´. La discusión que estamos dando, la hacemos de cara a la gente, con la enorme responsabilidad de gobernar. El único partido que puede poner de pie nuevamente a la Argentina, y quedó demostrado a lo largo de la historia, es el peronismo”, finalizó.

