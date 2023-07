Alejandro Dichiara: “Las instituciones tienen que tener cercanía con el Estado”

28 julio, 2023

Este viernes por la mañana, el diputado provincial Alejandro Dichiara estuvo en los estudios de LU 24 junto al precandidato a intendente por Unión por la Patria, Pablo Garate.

Garate informó sobre las actividades a realizar desarrollar en la ciudad y dijo: “Armamos una intensa agenda con instituciones para seguir realizando lo que venimos haciendo que tiene que ver con escuchar a los vecinos, y para terminar esta semana estoy muy contento que nos acompañe; por lo que ha sido como intendente de Monte Hermoso o como el legislador”.

Por su parte, Dichiara agradeció la posibilidad de generar el vínculo y expresó: “creemos que es necesaria la construcción política a través de las instituciones; Pablo tiene una visión más parecida a la mía y me parece que esto, más que una promesa de campaña, es el acompañamiento a él y otros dirigentes”.

Anteriormente, en conferencia de prensa, el funcionario había manifestado: “las instituciones son la representación más importante que tiene la ciudad y tienen que tener cercanía con el Estado, donde normalmente gobierna Juntos por el Cambio hay una ausencia muy grande.”

Por otro lado, y respecto a los ejes de gestión en caso de que Garate llegue a ser intendente, agregó: “Le daremos impulso al deporte y al turismo como hicimos en Monte Hermoso, porque pueden modificar la vida de la gente y ayudar a la población, junto a un programa de ayuda a los clubes que tienen una importante función social como si fuera la casa ya que los padres dejan a los chicos muy temprano. Esto, sin dudas, debe ser una política de Estado.”

Dicho esto, y en lo que concierne estrictamente al turismo, Dichiara resaltó la posibilidad de contar con una política en tal sentido ya que “en esta región tenemos mar, sierras, lagunas, playas y aguas termales. En Tres Arroyos el turismo cuando viene la temporada estival no es algo menor porque genera riqueza, por lo que hay que aprovecharla”.

Finalmente, Dichiara opinó sobre porqué votar a Unión por la Patria: “si bien hay falencias, la gente no tiene ganas de volver al macrismo, pero quiere que solucionemos problemas en los cuales estamos procurando hacerlo. A nivel local me encanta que Pablo pueda llevar adelante una política como la que está programando, y creo que hay que detenerse un minuto en el cuarto oscuro para pensar quién va a proponer lo mejor para nuestros nietos. La gente debe saber y entender que hoy por hoy hay un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses y en eso está Pablo Garate.”

