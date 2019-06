Alejandro Dichiara quiere volver a la intendencia de Monte Hermoso

El ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Di Chiara, confirmó a LU 24 su intención de volver a postularse como precandidato a jefe comunal, para las elecciones primarias de agosto.



“Es una idea que veníamos evaluando con Marcos Fernández – actual intendente – madurándola, porque a dijimos siempre que un periodo es poco, y dos ya nos parecía mucho, por lo que Marcos me pidió que volviera, conjuntamente con las autoridades del PJ. Estoy contento y orgulloso”, dijo.

“La primera experiencia de gobierno fue en 2005, ya hace 14 años; fui seis años intendente y además soy un asiduo colaborador de este gobierno municipal; tenemos un modelo en marcha y la claridad de saber hacia dónde vamos a llevar a esta ciudad, a través del principal ingreso, que es el turismo, pero ocupándonos también de la educación, la salud y el deporte, factores fundamentales para que la sociedad vaya hacia adelante; es una enorme posibilidad de poder ser precandidato y esperemos que nos acompañen”, manifestó Dichiara.

Los nombres de la lista

Alejandro Dichiara especificó ante la consulta de LU 24 la integración de la lista de concejales, en los primeros lugares: el actual jefe comunal Marcos Fernández encabezará la misma; el segundo espacio es para la actual Secretaria de Acción Social, Rosana Sotelo, tercero irá el presidente del legislativo montehermoseño, David Quintana, y en cuarto término, la secretaria gremial del Sindicato Municipal, Carolina Balbuena, en tanto en el Consejo Escolar, repetirá la actual consejera, Sandra Fernández.

“Debemos amalgamar y no proscribir a nadie”

“Con un enorme respeto por todos y cada uno de los compañeros de cada uno de los distritos, habría que amalgamar la función de los propios, además de la incorporación de Massa por lo que ahora debemos amalgamar a quienes estaban en el Frente Renovador; nosotros decimos que lo importante es no prescribir a nadie, queremos tener la posibilidad de competir en las PASO, y a partir de ahí vendrá la conformación de listas definitivas.

“Ojalá que pueda haber unidad en todos lados”

“Ojalá que pueda haber unidad en todos lados, creo que en Tres Arroyos, Cuto Moreno, Roberto Fernández y también Pablo Garate, van a estar a la altura de que sea lo mejor para el PJ; les deseo el mayor de los éxitos”, sostuvo y agregó que “les he hecho saber a Máximo Kirchner y a Axel Kicillof que uno está para colaborar más allá del distrito,, porque obviamente como peronista quiere que se recuperen la mayoría de los distritos donde no hemos ganado y mantengamos los distritos que somos gobierno, porque me parece que tenemos que estar màs unidos que nunca para luchar por los que menos tienen y están sufriendo hoy y son la clase social que siempre ha sido favorecida, la clase trabajadora, por las políticas del justicialismo”.