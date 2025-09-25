Alejandro Dichiara recibió a representantes de APYME y respaldó el proyecto de Emergencia MiPyme

25 septiembre, 2025 1

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, mantuvo un encuentro en la Legislatura con Carlos Ferrari, presidente de APYME Bahía Blanca, para analizar la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en el actual contexto económico.

Durante la reunión, Ferrari compartió datos preocupantes sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional en el entramado productivo. Según cifras de la entidad, en lo que va de la gestión de Javier Milei ya cerraron 20.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país, un escenario que amenaza el empleo y la producción bonaerense.

“Es imprescindible que el Estado impulse medidas de alivio para frenar este proceso de cierres y sostener las fuentes de trabajo”, subrayó Dichiara.

En ese marco, el legislador anunció que acompañará el proyecto de ley de Emergencia MiPyME, impulsado por APYME en la Cámara de Diputados de la Nación, el cual propone un régimen de asistencia integral que contemple alivio impositivo, créditos blandos, regulación de importaciones y medidas de protección para la industria nacional.

“Vamos a presentar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de beneplácito para respaldar esta iniciativa y reafirmar nuestro compromiso con la defensa del trabajo bonaerense y la producción provincial”,

“La recuperación del entramado productivo depende de políticas activas y del compromiso de todos los niveles del Estado. Cada PyME que se mantiene abierta significa más empleo, más oportunidades y más futuro para los bonaerenses; por eso vamos a seguir trabajando junto a los sectores productivos para que la Provincia siga de pie”, puntualizó.

Volver