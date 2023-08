Alejandro Dichiara: “tenemos que tratar de ser creíbles con la gente”

14 agosto, 2023

Las elecciones PASO del domingo dejaron mucha tela por cortar y esta mañana de lunes, en diálogo con LU 24, el diputado provincial Alejandro Dichiara y ex intendente de Monte Hermoso realizó un análisis de la votación.

Por su parte y respecto al triunfo de Javier Milei en el país, Dichiara expresó: “sin dudas fue el gran ganador de ayer. Es un voto de el electorado entre los dos partidos mayoritarios que había. Le dijo no a Larreta y a Bullrich y también nuestro frente. El desacuerdo es fundamentalmente por cómo no hemos podido solucionar el deterioro del salario y la inflación.”

Y siguiendo sobre esto, agregó: “la gente votó un candidato ignoto y una fuerza que no pensó nadie que iba a pensar que iba a tener esa cantidad de votos. Ahora empieza otra elección y otro momento, que es lo que viene.”

“No creo que el electorado argentino se suicide”

Por otro lado, y en relación a lo que viene, detalló: “en octubre debemos elegir quién va a guiar los destinos de todos los argentinos y creo sin dudas que va a ser una elección totalmente diferente. Con el respeto que tiene que tener, no creo que el electorado argentino se suicide votando a un tipo que quiere prender fuego el Banco Central. No veo que pueda suceder.”

Además de esto, y consultado por cómo poder revertir esta situación, Di Chiara concluyó: “tenemos que tratar de ser creíbles con la gente y que piense y entienda que le estamos diciendo la verdad. Hay que explicar las cosas con claridad, decirle lo que vamos a hacer y cumplir de alguna manera. No podemos prometer cosas que no vamos a cumplir. La gente votó en contra de los dos partidos mayoritarios, no a favor de Milei.”

