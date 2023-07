Alejandro Espinosa: “El MV no hace promesas, sino anuncios, porque siempre se concretan”

31 julio, 2023

Cada vez falta menos para las PASO, y este lunes por la tarde, Alejandro Espinosa, segundo precandidato a consejero escolar por Compromiso Vecinal visitó los estudios de LU 24 y comentó varias cuestiones al respecto.

Sobre su llegada a la candidatura en este cargo, Espinosa dijo: “había participado en la lista, pero no había alcanzado a ingresar. Soy profesor de educación física y en turno mañana como secretario en la Secundaria 2 del ex Colegio Nacional. Ejerzo como profesor por la tarde en distintas instituciones como la Escuela 2, la 12 y la 16.” Y agregó: “rendí para secretario y estoy trabajando mucho en lo que es la gestión de varias cosas, que es muy distinto a lo que hacía como profe en el patio”

Por otro lado, y respecto la lista de la que forma parte, y el llamado de Cittadino, dijo: “tenía claro que iba a apoyar a Claudia desde el lugar que me tocara. Una noche anterior al llamado de ella, mirando televisión le dije a mi esposa que quería vivir las elecciones con menos exposición y desde afuera, pero me envió un mensaje e intentamos hacer una reunión, se postergó y finalmente mediante un llamado telefónico me lo propuso. Cuando me comentó ni lo pensé porque sabía que tenía que estar con ella”

Además, habló de las cuestiones que tienen que ver con la educación y subrayó: “las demandas en la educación se van renovando día a día. Por ejemplo, en la Escuela 12 se empezó hoy con doble escolaridad y eso implica muchas cosas como que los chicos tienen que comer ahí y hay que ir amoldándose a las circunstancias. Tenemos la suerte de que las escuelas están por encima de la media en relación a las de los distritos vecinos.”

Y enfatizó: “en lo que respecta a la educación no hay tantos reclamos. Está bastante bien atendido y, por ejemplo, tenemos un Polo Educativo que es impresionante. Otra cosa también es el Conservatorio, el Centro de Formación laboral y muchas veces se habla de la Universidad, pero es algo que no depende meramente de la Municipalidad sino de la Provincia.”

Finalmente, resaltó el trabajo hecho por su partido y concluyó: “la gran diferencia que tiene el Movimiento Vecinal es que no hace promesas sino anuncios, porque finalmente se llevan a cabo. Está bueno tener continuidad en los períodos de gobierno y eso es lo que nos distingue, queremos seguir con el legado de Carlos Sánchez”.

