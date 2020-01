Alejandro Fantino descansa en Monte Hermoso: “Conozco muchas playas, pero esta es sublime”

El reconocido conductor de televisión Alejandro Fantino pasa unos días de relax en Monte Hermoso con su novia bahiense Coni Mosqueira y asegura que la localidad ubicada a 100 kilómetros de Bahía Blanca tiene una playa “sublime”.

“No es que no le tenía fe a esta playa, simplemente es que no pensé que fuera así. Conozco muchas playas en todo el mundo, pero esto es sublime”, dijo en diálogo con la radio LU2.

“Ojalá que venga más gente porque este lugar es realmente único”, agregó.

Fantino y Mosqueira cumplieron un año hace poco y desde que comenzaron no dejaron de mostrarse enamorados en las redes sociales.



Ahora pasan días de descanso en Monte y Fantino va conociendo las bellezas del lugar.

“Me fui hasta la desembocadura del Sauce, me subí a un médano y veíamos verde, mar, árboles… Era un paisaje que solo lo veo en Marruecos y Senegal. Y estamos acá, es increíble”, contó.

Fantino mencionó que lo trataron muy bien y le abrieron las puertas del pueblo, según publica La Nueva.

También aprovechó la entrevista para recodar que “Animales Sueltos fue una etapa terminada para mí” y que el 2020 lo espera con un nuevo producto televisivo en el que tratará de “recuperar el viejo Animales Sueltos, pero con actualidad”.

