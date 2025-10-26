(audio) Alejandro Finocchio: “La gente está apoyando el proyecto de cambio que impulsa Javier Milei”

El referente local de La Libertad Avanza y candidato a diputado nacional suplente, Alejandro Finocchio, celebró el triunfo del oficialismo libertario en las elecciones legislativas y destacó el acompañamiento de la sociedad al rumbo del Gobierno. En diálogo con LU24, Finocchio expresó su satisfacción por el resultado obtenido en todo el país y especialmente en la Provincia de Buenos Aires.

“Estamos con mucha alegría, la gente está apoyando el proyecto de Milei, el proyecto de cambio, la Argentina que todos queremos”, señaló.

El dirigente sostuvo que los resultados superaron las expectativas iniciales y los atribuyó a la “reflexión de la gente en los últimos días”.

“Se dan cuenta del trabajo que está haciendo el Presidente, de que hay esperanza. Mis propios hijos antes pensaban en irse del país, y hoy ven que el rumbo es distinto”, comentó.

Consultado sobre cómo lograron revertir los números respecto a las primarias, donde la diferencia había sido de 13 puntos, Finocchio remarcó el trabajo territorial y el contraste con la oposición.

“Mientras Fuerza Patria hacía una campaña del miedo, nosotros mostramos que hay gente de bien que quiere trabajar por el pueblo. El país avanza cuando se respeta la libertad, sin presionar al contribuyente ni agobiarlo con impuestos”, afirmó.

Respecto de la gobernabilidad, el referente libertario valoró los gestos de diálogo del Presidente.

“Milei ha demostrado apertura, habló con Macri y con distintos sectores. Busca que todos los que quieren que el país crezca se sumen. Las puertas están abiertas para quienes compartan esta línea de trabajo”, subrayó.

Finalmente, Finocchio agradeció el acompañamiento del electorado y del equipo local.

“Muchas gracias a todos los que apoyaron nuestro partido. Seguiremos trabajando para que este cambio llegue también a la provincia y a cada municipio”, concluyó.

