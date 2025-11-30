Alejandro Finocchio participa del Congreso Provincial de La Libertad Avanza en Mar del Plata

Mar del Plata es, este domingo, el centro de la escena política provincial, donde se desarrolla en instalaciones del Gran Hotel Provincial el Congreso de La Libertad Avanza.

En el lugar se encuentra el dirigente tresarroyense de La Libertad Avanza, Alejandro Finocchio, quien dialogó esta mañana con LU24.

“Recién estamos empezando; terminó la acreditación y en minutos ingresamos a los salones para el seminario”, señaló.

Explicó que la jornada contempla un seminario de políticas legislativas, cuyo temario se conocerá formalmente al ingresar: “Por ahora no te puedo decir nada, porque recién se va a presentar todo el contenido y tenemos trabajo para todo el día”, indicó.

Finocchio aclaró que no se trata de un espacio para plantear posturas distritales sino de una capacitación integral: “Es un seminario donde se trabaja sobre temas legislativos. Hay gente con mucha experiencia que nos orienta y evacúa dudas sobre cómo debe ser un buen trabajo legislativo y comprometido dentro de La Libertad Avanza”.

Sobre la presencia de referentes provinciales y nacionales, confirmó: “Sebastián Pareja ya llegó hace un rato. También se espera a Karina Milei, a Martín Menem, y a diputados nacionales y provinciales”.

La actividad se extenderá durante toda la jornada.

