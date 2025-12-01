Alejandro Finocchio, participó en la reunión convocada por Karina Milei

El Referente por La Libertad Avanza en Tres Arroyos, Alejandro Finocchio estuvo presente en la reunión que Karina Milei llevó a cabo en Mar Del Plata acompañada de Martín Menem y Sebastián Pareja.

En diálogo con LU 24 Finocchio dijo “fue un encuentro maravilloso, con el propósito de refrescar ideas de cara al trabajo legislativo, por otro lado, se habló de la posible reelección de Javier Milei como Presidente en el 2027”.

“Fueron discursos cortos, donde cada uno dio unas palabras de agradecimiento por el trabajo realizado en ambas elecciones, obviamente podíamos hacer consultas, pero no fue un momento de intercambio, sino para empezar a encaminar el futuro del país”.

“El planteo es para dejar encaminado el rumbo de la Argentina, aunque empiezan a pensar que va a pasar en los próximos años, dejaron en claro que el Presidente desea continuar con su mandato, ganando las próximas elecciones”.

“Nuestros simpatizantes están convencidos del camino empezado, en Octubre quedo reflejado que los argentinos apostaron al cambio con su voto”, resaltó.

“Haber elegido Mar Del Plata, no tiene nada que ver con Kicillof la mamá de Karina y Javier Milei es oriunda de dicha ciudad, con este encuentro no solo se buscó el trabajo, sino un descanso para todos los presentes que viajaron días antes”, concluyó.

