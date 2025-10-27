Alejandro Finocchio y su mirada tras la victoria en las legislativas (Audio)

27 octubre, 2025 0

Luego del triunfo de La Libertad Avanza sobre las demás listas en las elecciones Legislativas, Alejandro Finocchio, referente Local y candidato a Diputado Nacional suplente, visitó los estudios de LU 24 y dijo “puertas adentro era todo muy raro, nos pasó en las últimas elecciones, pensábamos que íbamos a ganar y no sucedió”.

“Hasta el día de la votación no podemos sacar una medición exacta de votos, algunos no se animan a decir si iban o no a votar, por suerte los Argentinos apoyaron con su voto”, relató.

“No podemos deducir nada hasta que empezamos a ver movimiento en las urnas, viendo la cantidad de personas que entran, de esa forma, nos orientamos un poco más”, explicó.

“En este caso, lo que sucedió es que nuestro Presidente se puso al hombro la campaña y les pidió el apoyo a los ciudadanos para ganar fuerzas en las cámaras, de esa manera llevar adelante las leyes continuando con el cambio”, manifestó Finocchio.

“Sabemos que en dos años es imposible corregir las cosas, debemos hacer un planteo para encaminar la situación, a su vez es muy importante que el presidente continúe con esta línea”, agregó.

“Ahora sigue, el tema de las Reformas tanto Laborales cómo Impositivas, bajas en el impuesto de ganancias, a futuro planean bajar el I.V.A, todo esto se podrá hacer gracias al apoyo de los ciudadanos”, expresó.

“Es muy difícil por que veníamos con una mala elección en Provincia donde recibimos una cachetada”, aseguró. Luego, afirmó que “a nivel local superamos las expectativas cuento con un grupo de trabajo excelente donde todos creemos que este es el camino y estamos decididos a transitarlo”.

“Cuando perdimos las elecciones pasadas hubo más de uno que quiso bajar los brazos y, pero al día siguiente, empezamos a trabajar para unir las fuerzas, acomodándonos rápidamente demostrando nuestra fortaleza”, dijo.

“El Presidente corrigió algunas cosas, pero tomo la decisión de no cambiar el rumbo, las críticas con el 3% y demás fueron momentos que supimos sobrellevar, además la gente cedió cuenta y vio que Milei está cumpliendo”, acotó.

Finocchio mencionó “nos preocupa que haya un 40% que no votó, tomaremos las medidas necesarias para que se animen a votar y usen la Democracia para cambiar el rumbo del País, solo les pedimos que participen por más que voten en blanco”.

“Hay muchas personas cansadas y desanimadas con lo sucedido en el pasado, es muy importante que todos estén presentes con su voto, debemos plantear nuevas ideas para que las personas se enamoren y voten de vuelta”, sostuvo.

“No presentándose a votar, estamos prohibiéndonos el derecho a expresarnos en las urnas, ahora como partido político tenemos que demostrar nuestra capacidad de trabajo y con acciones, lo primero que debemos pensar es en el pueblo ya que ellos pagan nuestro sueldo”, contó.

“Hay que tener la humildad necesaria para llevar adelante nuestro cargo con responsabilidad, respetar a la gente y sus pedidos, hoy debemos acomodarnos tanto los que ganaron como quienes, perdieron”, graficó.

Sobre los mercados: “vimos una reacción positiva en los mercados internacionales, pero hay que analizar todo y tener fuerzas para seguir adelante”, expresó.

“Finalmente, Finocchio agradeció a todos los fiscales por su trabajo, como también al equipo de La Libertad Avanza en Tres Arroyos por el compromiso para llevar adelante este proyecto”.

