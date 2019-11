Alejandro Mohamed: “En la EATA se trabaja con calidad y equidad”

El director de la Escuela Agropecuaria, Alejandro Mohamed, habló con LU 24 sobre el trabajo que llevan a cabo en dicha institución y dijo que “el desafío de los sistemas educativos es trabajar con calidad y equidad, y en la escuela hemos encontrado la manera de hacerlo y trabajarlo”.

“Trabajar con calidad solo es fácil, no genera mayores complicaciones, solo pensar en la equidad tiene sus complicaciones, pero trabajar con calidad y equidad es un desafío que todas las instituciones educativas están teniendo y humildemente creo que en la escuela hemos encontrado la manera de hacerlo y trabajarlo”, expresó.



Por otro lado valoró las tareas extracurriculares que se desarrollan ya que los alumnos disfrutan mucho de ellas: “Tenemos una mirada sobre la educación agropecuaria que no es simplemente el trabajo en la huerta, pero la mirada sobre el mercado, sobre los distintos contextos que hacen a la realidad de un país, los alumnos no pueden ser ajenos y lo que buscamos es abrir la cabeza de los adolescentes para permitirles buscar su destino, su vocación, y es por eso que tenemos el hábito de hacer propuestas innovadoras, propuestas que no son habituales y que son muy valoradas por parte de los chicos”, sostuvo y destacó las innumerables cantidades de actividades que tiene que ver con la impronta institucional y con un compromiso docente grande.

También se refirió al perfil social de la escuela y declaró que “hoy hay una sociedad que le está dando valor a la educación y a lo que implica a futuro, al contrario de lo que uno podría pensar, hoy las dudas que estamos teniendo es saber si construimos más aulas o no, sobre todo en primaria o jardín por la cantidad de familias que están haciendo la pre inscripción en la escuela. Las aulas están llenas, no hay perspectivas de que los chicos se vayan. Sin dudas que somos sensibles a la situación económica y buscamos la forma de hacer un sistema más eficiente, sin perder calidad y tratando de reducir el impacto en la familia”.

“Por otro lado, los casos en los cuales hay más de 300 solicitudes de becas que son procesadas y analizadas por la subcomisión de finanzas, más un grupo de 30 alumnos que no solo paga el ANSES, sino que además recibe órdenes de compra durante todo el año para las cuestiones que tengan que ver con útiles, vestimenta, transporte”, agregó.